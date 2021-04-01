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    11:25, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Сокращение площадей медоносных культур: костанайские пчеловоды озвучили проблемы отрасли

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Свои проблемы костанайские пчеловоды озвучили в ходе встречи с представителями региональной Палаты предпринимателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Представителям бизнеса в последнее время приходится несладко. Одна из главных причин - сокращение площадей медоносных культур и отсутствие выходов на супермаркеты и крупные торговые сети. Как результат – пасек становится меньше, а привозного меда больше.

    «У меня небольшая пасека, и я планирую расширять этот бизнес, но сталкиваюсь с рядом проблем, которые характерны для всех, кто работает в этом направлении. Многие пчеловоды продают свою продукцию, что называется, на дороге. Она качественная, но нам бы хотелось поставлять ее в магазины, супермаркеты. Крупные супермаркеты не могут заключать договора с фермерами, которые не производят мед в промышленных объемах. Поэтому таким, как я, необходимо придать статус, а также решить вопросы сертификации продукции. Это даст возможность продавать людям качественную, экологически чистую продукцию, и создаст для нас рынок сбыта», - выступил предприниматель Игорь Верещага.

    Пчеловод отметил, что в других странах в крупных супермаркетах есть «фермерские уголки», где можно купить продукцию мелких производителей. Это один из выходов, считает он.

    Вторая серьёзная проблема в отрасли - сокращение полей, засаженных медоносными сельскохозяйственными культурами. Аграрии все чаще засевают поля самоопыляющимися растениями. Тогда как пчеловодам негде ставить пасеки.

    В Палате предпринимателей Костанайской области считают, что единственный путь выхода на крупные торговые сети - кооперация. Положительный пример есть в ВКО, где несколько пчеловодческих хозяйств, объединившись, не только без особых затрат сертифицировали продукцию, но и вышли на китайский рынок.

    Вопрос нехватки посевных площадей медоносных культур сегодня также прорабатывается. Костанайский филиал союза пчеловодов «Бал Ара» ведет переговоры с лесническими хозяйствами в Карабалыкском и Алтынсаринском районах по выделению земель для посева «медоносов» - донника и гречихи. Конечно, в одночасье решить годами сложившуюся проблему не получится, но первые подвижки уже есть.

    «Все обозначенные вопросы будут подниматься на заседаниях Регионального совета, а также решаться путем депутатских запросов, вовлечения в диалог государственных органов. Первые шаги сделаны», - резюмировала член региональной палаты предпринимателей Наталья Лапшина.



    Теги:
    Костанайская область Экономика
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