Сокращение объема производства зерновых ожидается в 2022–2023 годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В обновленной Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций повысила свой прогноз по производству зерновых в мире в 2022 году, передает МИА «Казинформ».

Однако по-прежнему предполагается, что в сезоне 2022–2023 годов предложение зерновых продолжит сокращаться.

Объем мирового производства зерновых в 2022 году прогнозируется на уровне 2765 млн тонн, что на 1,7 процента ниже уровня прошлого года. Пересмотр в сторону увеличения данных по производству в Австралии и Российской Федерации указывает на рекордно высокий объем мирового производства пшеницы в 2022 году, при этом производство фуражных зерновых предположительно окажется на 3,3 процента ниже, чем годом ранее.

Прогноз по производству риса в мире был скорректирован в сторону понижения: пересмотр в сторону повышения прогноза производства по Бангладеш и нескольким другим странам лишь отчасти компенсировал более низкие, чем ожидалось ранее, объемы производства в Китае. В результате объем мирового производства риса может оказаться на 2,6 процента ниже рекордного уровня 2021 года.

Что касается видов на 2023 год, предварительные данные указывают на возможное расширение посевных площадей под озимую пшеницу в Северном полушарии, особенно в Соединенных Штатах Америки, что обусловлено главным образом ростом цен на данную культуру. Однако сохранение на высоком уровне цен на удобрения может привести к снижению норм внесения и неблагоприятно отразиться на урожайности.

Предполагается, что в Российской Федерации, которая является крупнейшим мировым экспортером, низкие внутренние цены могут привести к небольшому сокращению посевов пшеницы, в то время как в Украине площади под озимой пшеницей могут сократиться на 40 процентов. Прогнозируется, что в Индии в связи с более высокими рыночными и гарантированными правительством ценами под пшеницу будут выделены рекордные площади, а в Пакистане площадь посевов останется относительно высокой, поскольку проблема стоячих вод, образовавшихся в результате крупномасштабных наводнений в 2022 году, оказалась менее острой, чем прогнозировалось ранее.

В странах Южного полушария посевная кампания большинства фуражных зерновых культур под урожай 2023 года была завершена. В Бразилии прогнозируется рекордное увеличение посевных площадей под кукурузу, а в Аргентине, наоборот, их сокращение по причине недостатка влаги в почве. В Южной Африке погодные условия остаются благоприятными, что позволяет надеяться на хороший урожай кукурузы.

Как ожидается, в сезоне 2022–2023 годов объем потребления зерновых в мире сократится на 0,7 процента по сравнению с уровнем прошлого года и составит 2779 млн тонн: общий объем потребления кукурузы предположительно снизится, пшеницы – вырастет, а риса – изменится незначительно по сравнению с показателем прошлого года.

Согласно прогнозу, по состоянию на конец сбытового года запасы зерновых в мире составят 844 млн тонн, в результате чего соотношение запасов зерновых к потреблению в мире в сезоне 2022–2023 годов снизится до 29,5 процента.

В своей обновленной сводке ФАО прогнозирует, что в сезоне 2022–2023 годов объем международной торговли зерновыми культурами сократится на 1,7 процента по сравнению с рекордными показателями предыдущего сезона и составит 474 млн тонн.