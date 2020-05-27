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Сокращение добычи нефти провели максимально безболезненно - министр энергетики РК

27 Мая 2020 23:40
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Сокращение добычи нефти провели максимально безболезненно - министр энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участие в соглашении ОПЕК+ направлено на восстановление баланса спроса и предложения, также на восстановление цен на нефть. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если бы мы не сократили добычу нефти, то во втором квартале 2020 года это привело бы к затовариванию нефтехранилищ, к остановке добычи нефти на некоторых месторождениях. Благодаря участию в соглашении все участники рынка достигли контролируемого и постепенного сокращения добычи нефти. Мы избежали полной остановки добычи нефти на некоторых месторождениях и провели сокращение добычи нефти максимально безболезненно», - пояснил министр энергетики РК.

По его словам, по итогам оснащения нефтеперерабатывающих заводов Казахстана на сегодня потребность внутреннего рынка полностью обеспечена отечественным производством.

«В мае, июне 2020 года страны-участники соглашения ОПЕК+ планируют сократить добычу нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки. Казахстан поддержал консенсус в соглашении и взял на себя обязательство сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки», - заключил Нурлан Ногаев.

Фото: primeminister.kz

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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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