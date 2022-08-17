17 Августа 2022 17:34

Сокращение числа учителей физкультуры объяснил глава Минпросвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среднюю нагрузку на одного учителя физической культуры пересмотрели в Казахстане. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, комментируя вопрос о сокращении численности учителей физкультуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстанском отраслевом профессиональном союзе работников образования и науки ранее заявили, что принятое решение о неделимости классов на группы при преподавании физической культуры приведет к сокращению численности работающих педагогов. Отмечалось, что тысячи учителей физической культуры оказались под угрозой увольнения.

«Данное решение стало неожиданным, так как еще в мае текущего года ответственные работники Министерства просвещения заверяли педагогическую общественность в том, что с начала нового учебного года в казахстанских школах будет внедрено гендерное раздельное обучение по физической культуре и технологии. Профсоюз обратился в уполномоченный государственный орган в сфере просвещения с предложением в кратчайшие сроки разрешить созданную конфликтную ситуацию через соглашение сторон социального партнерства и надеется не прибегать к иным формам защиты прав трудящихся, установленных Законом РК «О профессиональных союзах»», - говорится в информации Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки, опубликованной в Facebook.

Решение прокомментировал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

По данным главы ведомства, на сегодняшний день в стране насчитываются более 500 тыс. часов по физической культуре, а работают около 30 тыс. педагогов.

«До этого времени учителя физической культуры работали на 1,7-2 ставки. С учетом того, что в одном классе не будут преподавать два учителя, а один учитель, средняя нагрузка на одного учителя будет составлять 1,2 ставки», - прокомментировал министр просвещения в кулуарах заседания Правительства во вторник.

«Когда рассматривается учебная программа, все смотрят не с точки зрения эффективности, научной, а именно с той: «Если больше часов, тем больше у меня будет нагрузка». Понимаю, что некоторые коллеги хотели бы работать не на одну, полтора, а на две ставки», - считает Асхат Аймагамбетов.

Он также отметил, что в большинстве казахстанских школ одновременно во время одного урока в спортзале занимаются несколько классов, в частности, два-три класса.

«В каждом классе еще по одному учителю. Если делить на две подгруппы и в каждый класс давать по два учителя, как требуют сегодня некоторые коллеги, то во время одного урока в одном спортзале должны работать 6 учителей…», - пояснил министр.

Также он ответил на высказывания по поводу того, якобы третий час физкультуры будет снят.

«Преподносится так, что теперь дети будут меньше ходить на физкультуру. Во всех классах в соответствии с законом в течение одной недели проводятся три урока физической культуры. Три урока в неделю никаких изменений не претерпели», - подчеркнул А. Аймагамбетов.

«Говорили, что дети будут заниматься физкультурой не три урока в неделю, а два урока в неделю. Я официально заявляю, что три урока в неделю как было, так и остается. Здесь никаких изменений нет. Для нас важно, чтобы дети три раза в неделю как было, так и занимались физической культуры обязательно», - уточнил министр.

На днях в социальных сетях было опубликовано обращение учителей физической культуры к Президенту Казахстана. Учителя обратились с просьбой вернуть деление на подгруппы предмета «Физическая культура».

«Решением Министерства просвещения Республики Казахстан на уроках физической культуры убрали деление на подгруппы. Возможно, это сделано для экономии бюджетных средств. Но как можно экономить на здоровье, тем более экономить на здоровье детей, будущем страны! Во-первых, убрав деление на группы, у наших учеников забрали возможность на уроке максимально получить необходимые знания, умения, навыки, согласно физиологическому развитию. Учителю с классом 25 детей (а есть классы и до 40!) просто физически не хватит времени, чтобы донести до каждого материал», - высказали свои доводы учителя.





Фото: alashainasy.kz











