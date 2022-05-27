27 Мая 2022 12:00

Сокращение числа курящих отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Около 70% казахстанцев поддерживают запреты на курение и меры по созданию среды, свободной от табачного дыма. Об этом заявил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в 2020 году принят Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», предусматривающий регулирование антитабачных мер, в том числе новых видов табачной продукции (изделия из нагреваемого табака и вейпы). Приняты нормы по приравниванию новых видов потребления табака к сигаретам (IQOS, Glo, вейпы), запрету выкладки табака во всех местах продажи, курения кальяна в общественных местах и оборота некурительного табака (насвай, снюсы), а также по повышению возраста продажи всех видов табака с 18 лет до 21 года.

«Принятые меры позволили сократить потребление традиционных видов табачных изделий, 70% казахстанцев поддерживают запреты на курение и меры по созданию среды, свободной от табачного дыма. Мы считаем целесообразным соблюдать требования национального законодательства и рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в отношении всех видов табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком», - подчеркнул Марат Шоранов.

Вице-министр добавил, что национальным проектом «Здоровая нация» поставлены цели по снижению потребления табака в 2025 году до 19%.



