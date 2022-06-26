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    Сокращение безработных и получателей АСП – жамбылский проект повышения доходов сельчан

    26 Июня 2022, 12:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан подвели в Сарысуском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Третий год в Жамбылской области проходит пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. Для региона, где более половины населения проживает в селах, разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. А это, как оказалось, увеличило объемы производимой сельхозпродукции, снизило число безработных и получателей АСП. Заметно выросло количество индивидуальных предпринимателей.

    По информации акима Сарысуского района Марата Султангалиева, в реализации пяти направлений проекта в участвующем в проекте Байкадамском сельском округе охвачен 901 двор.

    «Всего произведено 630 тонн плодоовощной и бахчевой продукции, - сообщил спикер. - Поголовье скота в сельском округе увеличилось на 10 629 голов и достигло 35 963. Произведено 346 тонн молока, 437 тонн мяса. В кооперативе, который создан по пилотному проекту, насчитывается более трехсот членов. Им предоставлено 554 га пашни, 2 793 га сенокосов и 3 812 га пастбищ. Кооператив закупил 20 единиц сельхозтехники».

    Глава района отмечает, что с запуском пилотного проекта количество индивидуальных предпринимателей в этом сельском округе увеличилось с 27 до 301. Число безработных уменьшилось с 95 до 15. Значительно уменьшилось число получателей адресной социальной помощи - с 154 семей до 23.

    «Отмечу, что по поручению акима области Нуржана Нуржигитова существенную поддержку сельхозкооперативам оказывают управление сельского хозяйства, районный акимат. Ведется разъяснение механизма предоставления субсидий», - уточнил спикер.

    Кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз». А создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. Совместно с казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ» запущен проект «Тrade-in» по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

    Пилотный проект имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов, пояснили в ведомстве.

    Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Сельское хозяйство Общество
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