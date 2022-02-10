Сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК во исполнение поручения Главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе т.г., сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) на 16% до 23 560 единиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Исполнение данного поручения касается всех категорий специалистов, за исключением узких и профильных, по которым в стране существует дефицит.

Приказ «О внесении изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 января 2022 года №17 «О распределении квоты» был принят 4 февраля т.г. В соответствии с ним для местных исполнительных органов квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории республики на 2022 год была сокращена c 28 352 до 23 560 единиц – на 4 792 единицы (16 %).

В результате квота на привлечение ИРС в 2022 году распределена на 4 категории следующим образом: 1 243 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 6 499 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 11 110 и 2 396 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 2 312 человек.

По состоянию на 1 февраля 2022 года, по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 932 иностранных гражданина.

Напомним, в 2021 году местными исполнительными органами было выдано и продлено разрешений работодателям для привлечения ИРС в размере 18,2 тыс. единиц, что составило 64% от установленной квоты (29,3 тыс.).