Сокращая госслужащих, повысим их мотивацию – Марат Дауешов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана в своем Послании на совместном заседании палат Парламента поручил ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосударственного сектора. Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Казахстана Марат Дауешов считает, что, применяя современные методы для государственного управления, «мы сможем выполнять ту же самую работу более эффективно, но с меньшим количеством государственных служащих», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной парадигмой Послания Главы государства является целеполагание. Это главенство результата над процессами. Таким образом, мы не собираемся сокращать государственный аппарат просто для сокращения. Применяя современные методы для государственного управления, такие как проектные управления, оптимизация, анализ всех функций с последующей передачей в частный сектор в конкурентную среду, мы сможем выполнять ту же самую работу более эффективно, но с меньшим количеством государственных служащих. Пандемия показала то, что в настоящее время на госслужбе в режиме онлайн работают 80% сотрудников. Только 20 % работают оффлайн в своих рабочих местах. Это показывает то, что мы можем справиться и мы справимся со всеми задачами, возложенными на государственный аппарат. Будем выполнять более эффективно эту работу», - прокомментировал он.

По его словам, государственный аппарат и государственная служба нуждается в перезагрузке. Одним из направлений этой перезагрузки будет сокращение количества государственных служащих.

«Мы не просто сокращаем госслужащих, те высвобождаемые ресурсы пойдут на повышение заработной платы эффективно работающих госслужащих. Одним из инструментов является факторно-балльная шкала, то есть внедрение новой системы оплаты труда. Это делается не на пустом месте. Уже с 2018 года в нашей стране действует пилотный проект, который осуществляется в 10 государственных органах страны. Он показывает то, что можно с меньшим количеством государственных служащих выполнять работу, которая требует меньше времени. Сокращая государственных служащих и внедряя факторно-балльную шкалу, мы повысим мотивацию государственных служащих к более эффективной работе», - отметил Марат Дауешов.

В ходе прямого эфира он выразил свое мнение по поводу упразднения должности ответственных секретарей в министерствах до конца года.

«Основной целью внедрения института ответственных секретарей, который образован в 2007 году, было стабилизация государственного аппарата. К сожалению, той стабилизации, о которой шла речь, не произошло. Чистая сменяемость осталась на прежнем уровне. Мало того, сменяемость самих ответственных секретарей была высокой. Институт не оправдал себя, и сейчас по поручению Главы государства реорганизуем институт в руководителей аппаратов министерств», - заключил он.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.