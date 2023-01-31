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Сокращать учебный год для школьников в Казахстане не будут

31 Января 2023, 16:01
Сокращать учебный год для школьников в Казахстане не будут

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос о сокращении учебного года для казахстанских школьников в Министерстве просвещения не рассматривается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос не рассматривается. Мы в начале учебного года информировали родителей, наших детей о том, что в этом году учебный год длится 36 недель. Учебные планы, учебные программы, календарно-тематическое планирование составлено на то количество дней для того, чтобы выполнить государственный образовательный стандарт и требование образовательных программ. Поэтому такой вопрос не стоит», - разъяснила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В прошлом году в ведомстве приняли решение о сокращении летних каникул и продлении учебного года до 31 мая. Летние каникулы продлятся 92 дня – с 1 июня по 31 августа. Последний звонок школьники страны будут отмечать 1 июня.


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