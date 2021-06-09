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    18:16, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Сокращать трансферты из Нацфонда планируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ожидаемых сокращениях трансфертов из Нацфонда рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правила учитывают постепенное снижение консолидированного и ненефтяного дефицита и обеспечивают стабильность государственных расходов при волатильных нефтяных доходах. Механизм контрцикличного бюджетного правила будет применен при формировании республиканского бюджета на 2023 год», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, размер гарантированного трансферта из Нацфонда будет постепенно сокращаться.

    «Предусмотрено сокращение гарантированного трансферта в 2021 году до 2,7 трлн тенге, в 2022 году до 2,4 трлн тенге, в 2023 году до 2,2 трлн тенге. Кроме того, по поручению Президента Республики Казахстан с 2021 года гарантированный трансферт будет носить целевой характер для обеспечения социального и инфраструктурного развития. Вышеуказанные меры направлены на предотвращение сокращения активов Нацфонда и на накопление средств в долгосрочной перспективе», - заключил он.

    Напомним, ранее зампремьера ответил на депутатский запрос касательно прекращения неограниченного изъятия средств Нацфонда на текущие расходы бюджета и отказа от ежегодных гарантированных трансфертов в бюджет.


    Теги:
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