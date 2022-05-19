19 Мая 2022 17:00

Сокращать непрофильные направления в СЭЗ будут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комбинированный режим вводят в некоторых специальных экономических зонах. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выработали дальнейший механизм, как мы будем развивать СЭЗ. Первое: будем сокращать непрофильные направления, то есть здравоохранение, информационные технологии, строительство. В целом инфраструктура завершена на 66%. Необеспеченную инфраструктурой территорию исключим из состава СЭЗ. Будем ориентироваться на то, чтобы завершить начатую инфраструктуру на тех территориях, где есть проектно-сметная документация», - сказал Марат Карабаев на круглом столе в Сенате.

Он также разъяснил, что означает комбинированный режим, который вводится в некоторых СЭЗ.

«В отношении таких СЭЗ, как «Хоргос», «Химпарк Тараз», мы вводим новое понятие – это комбинированный режим, то есть кроме выполнения приоритетных видов деятельности они будут действовать для получения мер господдержки и освобождения от налогов. Но если проект не соответствует этим приоритетным видам деятельности, то он может там размещаться, получать инфраструктуру. То есть у него будет готовая инфраструктура и земельный участок, но поддержку в виде освобождения от налогов не будет получать», - пояснил вице-министр.