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    12:50, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сокращается число госпитализированных с коронавирусом в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 7 сентября зарегистрировано 911 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 872 случаев с симптомами и 39 без симптомов.

    «Выписано всего – 521 человек, поступило – 379. Итого в инфекционных стационарах (7 705 коек) физически находится 3 754 человека. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 339, на ИВЛ – 58, на неинвазивной ИВЛ – 137, High flow занято – 168 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 7 735 пациентов, с симптомами – 7 501, с легкой и средней степенью, без симптомов – 234.

    На 7 сентября вакцинировано первым компонентом 895 959 человека, вторым компонентом 773 814 человек.

    Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 114 440 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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