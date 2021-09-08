Сокращается число госпитализированных с коронавирусом в Алматы
За 7 сентября зарегистрировано 911 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 872 случаев с симптомами и 39 без симптомов.
«Выписано всего – 521 человек, поступило – 379. Итого в инфекционных стационарах (7 705 коек) физически находится 3 754 человека. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 339, на ИВЛ – 58, на неинвазивной ИВЛ – 137, High flow занято – 168 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 7 735 пациентов, с симптомами – 7 501, с легкой и средней степенью, без симптомов – 234.
На 7 сентября вакцинировано первым компонентом 895 959 человека, вторым компонентом 773 814 человек.
Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 114 440 человек.