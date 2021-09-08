Сокращается число госпитализированных с коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 7 сентября зарегистрировано 911 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 872 случаев с симптомами и 39 без симптомов.

«Выписано всего – 521 человек, поступило – 379. Итого в инфекционных стационарах (7 705 коек) физически находится 3 754 человека. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 339, на ИВЛ – 58, на неинвазивной ИВЛ – 137, High flow занято – 168 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 7 735 пациентов, с симптомами – 7 501, с легкой и средней степенью, без симптомов – 234.

На 7 сентября вакцинировано первым компонентом 895 959 человека, вторым компонентом 773 814 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 114 440 человек.