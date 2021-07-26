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Сохраняются ли риски для восстановления экономики, рассказали в Нацбанке РК

26 Июля 2021 16:25
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Сохраняются ли риски для восстановления экономики, рассказали в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О поддержке деловой активности с помощью денежно-кредитной политики рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов.

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«Деловая активность в Казахстане развивается в соответствии с ожиданиями Национального Банка и восстанавливается динамичными темпами. Несмотря на наличие карантинных ограничений, во втором квартале 2021 года отмечался позитивный тренд во многих отраслях и по итогам января – июня текущего года рост экономики составил 2,2%. В целом, мы идем в рамках прогноза 3,6-3,9% по итогам 2021 года», - отметил зампред Нацбанка.

А.Баймагамбетов рассказал, что рост экономической активности в первую очередь связан с существенным увеличением торговли с более медленными темпами сокращения горнодобывающей промышленности и транспорта. Повышение активности в сфере услуг поддерживается растущим потребительским спросом на фоне увеличения доходов и заработных плат, продолжающегося фискального стимулирования, а также улучшением ситуации на рынке труда.

«Двузначные темпы роста сохраняются и в строительной отрасли. В первом полугодии она выросла на 11,9%. Способствовали этому реализация инфраструктурных проектов и проектов жилищного строительства», - подчеркнул он.

По его словам, масштабные фискальные и квазифискальные стимулы играют существенную роль в ритмичном восстановлении экономической активности в Казахстане. Однако, есть и обратная сторона медали в виде увеличения инфляции и ускоряющегося потребительского импорта до 30%, что негативно отражается на текущем счете платежного баланса.

«К сожалению, линейка товаров казахстанского производства ограничена и, в основном, представлена сырьем. Это обуславливает устойчивый дефицит текущего счета платежного баланса, который наблюдается с 2015 года. В этой связи часть фискальной поддержки у нас по сути съедается импортом и не дает нужный эффект.

Стоит отметить, что риски для восстановления экономики, на самом деле сохраняются. Во многих странах мира зафиксирован очередной рост заболеваемости COVID-19. Не является исключением и Казахстан. Возобновляются ограничительные меры, что, в свою очередь, негативно сказывается на деловой активности в услугах и промышленности», - отметил А.Баймагамбетов.

Он подчеркнул, что задача Нацбанка – это не дать раскрутить инфляционную спираль, сохранив при этом как перспективы экономического роста, так и пространство для дальнейших действий Национального Банка.

Полное интервью заместителя Председателя Национального Банка А.Баймагамбетова доступно на нашем YouTube-канале.

Как сообщалось, Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение повысить базовую ставку с 9% до 9,25%.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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