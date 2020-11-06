Сохранят ли уникальный памятник архитектуры в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее рассказали, что судьба памятника архитектуры, бывшего здания зооветинститута и женской гимназии, зависит от решения областной комиссии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что после того, как стена зооветинститута рухнула, жителей города взволновала судьба здания. В частности, сохранит ли здание статус памятника. Как сообщила на пресс-конференции руководитель отдела культуры г. Семея Назерке Аккожина, судьба памятника зависит от решения областной комиссии.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, для объективного решения данного вопроса, на имя председателя городского Общественного совета Жамалтдиновой З. Ф. направлено письмо о внесении на заседание Общественного совета вопроса о сохранении, либо лишении статуса памятника истории и культуры», – сообщила Н. Аккожина.