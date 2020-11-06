Сохранят ли уникальный памятник архитектуры в Семее
СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее рассказали, что судьба памятника архитектуры, бывшего здания зооветинститута и женской гимназии, зависит от решения областной комиссии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.
В инфоцентре сообщили, что после того, как стена зооветинститута рухнула, жителей города взволновала судьба здания. В частности, сохранит ли здание статус памятника. Как сообщила на пресс-конференции руководитель отдела культуры г. Семея Назерке Аккожина, судьба памятника зависит от решения областной комиссии.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, для объективного решения данного вопроса, на имя председателя городского Общественного совета Жамалтдиновой З. Ф. направлено письмо о внесении на заседание Общественного совета вопроса о сохранении, либо лишении статуса памятника истории и культуры», – сообщила Н. Аккожина.
После решения Общественного совета и проведенной собственником здания историко-культурной экспертизы, областная комиссия по охране памятников истории и культуры вынесет решение рекомендательного характера о лишении статуса либо об отказе в лишении статуса. При положительном протокольном решении комиссии документы будут направлены в специальную комиссию при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан.
Напомним, что в сентябре этого года обрушилась стена здания бывшей женской гимназии и зооветеринарного института. Старинное трехэтажное кирпичное здание 1910 года постройки, сгорело более 30 лет назад. За эти годы памятник архитектуры так и не был восстановлен. Однако почетный строитель РК Николай Исаев считает, что памятник архитектуры можно еще спасти и отреставрировать, так как фасадная часть здания еще целая.
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