Сохранять долю государства при приватизации значимых объектов предлагают сенаторы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Аскар Шакиров и Сергей Ершов предложили внести поправки в законодательство о приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны Аскара Мамина сенаторы обозначили проблемы, касающиеся ситуации с приватизацией некоторых государственных объектов, обеспечивающих безопасность населения и территории нашей страны.
Депутаты отметили, что Глава государства в своём Послании поручил Правительству принять новый план приватизации. В связи с этим, парламентариями было предложено инициировать законодательные поправки, согласно которым приватизация любых организаций, влияющих на оборонно-промышленный потенциал страны, должна будет проходить с сохранением доли государства либо выкупом «золотой акции» таких организаций.
«Приватизация бесспорно преследует цель сократить государственное участие в экономике и улучшить ситуацию в проблемных компаниях. В тоже время мы считаем, что со стороны государства необходимо оценивать, отслеживать и управлять рисками приватизации госпредприятий и участия государства в организациях, напрямую обеспечивающих безопасность его граждан и системы в целом», - озвучили свою позицию сенаторы.
В связи с этим, депутаты Сената попросили Главу Правительства комплексно рассмотреть возможность диверсификации портфеля приватизированных предприятий, а также необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования этого процесса.
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