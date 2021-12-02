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Сохранять долю государства при приватизации значимых объектов предлагают сенаторы

2 Декабря 2021 12:12
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Сохранять долю государства при приватизации значимых объектов предлагают сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Аскар Шакиров и Сергей Ершов предложили внести поправки в законодательство о приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны Аскара Мамина сенаторы обозначили проблемы, касающиеся ситуации с приватизацией некоторых государственных объектов, обеспечивающих безопасность населения и территории нашей страны.

Депутаты отметили, что Глава государства в своём Послании поручил Правительству принять новый план приватизации. В связи с этим, парламентариями было предложено инициировать законодательные поправки, согласно которым приватизация любых организаций, влияющих на оборонно-промышленный потенциал страны, должна будет проходить с сохранением доли государства либо выкупом «золотой акции» таких организаций.

«Приватизация бесспорно преследует цель сократить государственное участие в экономике и улучшить ситуацию в проблемных компаниях. В тоже время мы считаем, что со стороны государства необходимо оценивать, отслеживать и управлять рисками приватизации госпредприятий и участия государства в организациях, напрямую обеспечивающих безопасность его граждан и системы в целом», - озвучили свою позицию сенаторы.

В связи с этим, депутаты Сената попросили Главу Правительства комплексно рассмотреть возможность диверсификации портфеля приватизированных предприятий, а также необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования этого процесса.

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#Сенат   #Экономика   #Безопасность  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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