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Сохраняется конфликт железнодорожных профсоюзов США с работодателями

30 Ноября 2022, 12:21
Сохраняется конфликт железнодорожных профсоюзов США с работодателями

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Профсоюзы железнодорожников во вторник раскритиковали призыв президента Джо Байдена к Конгрессу вмешаться в их спор с работодателями о контракте, который подрывает усилия по улучшению условий труда рабочих, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Джо Байден и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявили, что на этой неделе законодателям будет предложено проголосовать за закон, не позволяющий проведению забастовок работниками железнодорожной сферы, на основе достигнутого компромиссного соглашения между профсоюзами и работодателями в сентябре текущего года.

Восемь из 12 профсоюзов приняли условия, которые включают повышение зарплаты на 24 % и бонусы в размере 5 тыс. долларов.

Однако, четыре профсоюза, которые представляют более половины из 115 тыс. железнодорожников, отклонили условия сделки. Причиной стало отсутствие положения об увеличении отпуска по болезни.

Руководители железных дорог BNSF, Union Pacific, CSX, Kansas City Southern и Norfolk Southern отказались рассматривать вопрос о добавлении больничного, так как не хотели нести дополнительные траты на трудовые соглашения больше, чем они согласились осенью.

Бизнес-группы, которые оказывали давление на Конгресс и президента с целью вмешательства в переговоры, высоко оценили решение Джо Байдена, так как возможные забастовки железнодорожников затрагивают почти все отрасли промышленности и обходятся экономике страны в 2 млрд долларов в день.


Кадр из видео cbsnews.com

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