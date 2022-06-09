9 Июня 2022 08:15

Сохранить зрение с детства – международный конгресс офтальмологов в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проходивший в Таразе международный конгресс офтальмологов собрал около двухсот ведущих специалистов всех регионов Казахстана и нескольких зарубежных стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О работе конгресса, о состоянии детской офтальмологии в жамбылском регионе проинформировал руководитель областного управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев.

- Асет Аскерович, кто принимал участие, и что обсуждали на прошедшем в Таразе представительном форуме офтальмологов?

- Участниками завершившегося в Таразе конгресса офтальмологов стали не только казахстанские специалисты, а также офтальмологи из Узбекистана, Таджикистана и, в онлайн-режиме, из России. Тема форума – «Современные ответы на актуальные вопросы в офтальмологии». Проведенный конгресс стал дискуссионной площадкой для обмена мнениями, опытом одних из лучших в этой сложной сфере медицины специалистов.

Прежде всего, хочу заметить, что 2022 год Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил Годом детей и призвал не ограничиваться шумными мероприятиями и красивыми лозунгами, а решать конкретные проблемы современного ребенка. О таких проблемах и шла речь на конгрессе офтальмологов.

Сегодня серьезными проблемами детской офтальмологии, как врожденными, так и приобретенными, являются ретинопатии новорожденных, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие и другие сложные заболевания. Для их решения необходима доступность офтальмологической помощи республиканского уровня для детей и сельских, и городских регионов.

Ведь детство – это пора формирования органа зрения, и благодаря зрению дети имеют возможность познавать окружающий мир. Зрительный аппарат ребенка формируется еще до рождения и наиболее интенсивно развивается в первые годы жизни маленького человечка. Именно в это время можно добиться лучшего эффекта при коррекции различных офтальмологических патологий. В детской офтальмологии своевременная диагностика и лечение заболеваний имеет огромное значение.

Необходимо помнить, что зрительная система ребенка претерпевает постоянные изменения, развивается. Поэтому необходимо регулярное динамическое наблюдение врача-специалиста в области детской офтальмологии. В таком случае всегда возможно учесть возникшие изменения, скорректировать лечебную программу.

Острота зрения у ребенка изменяется с возрастом, и при несоответствии возрастным нормам детской офтальмологии необходимо детальное обследование у детского врача-офтальмолога. От своевременности диагностики и лечения глазных заболеваний зависит успешность всей жизни человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 300 млн человек, страдающих той или иной патологией глаза. Из них 42 млн слепых и слабовидящих. Настораживает ежегодный прирост патологий – от 3 до 6%.

- С чем, на Ваш взгляд, это связано?

- Думаю, это связано с рядом факторов. С увеличением средней продолжительности жизни, с развитием диабетической ретинопатии, проблемами экологии и многими другими.

Для кардинального решения этих вопросов необходимо обеспечить доступность для населения специализированной и высокотехнологичной офтальмологической медицинской помощи, развивать кадры, оснащенность клиник. Необходимо развивать современные технологии, основанные на международных стандартах диагностики и лечения.

Благодаря применению новых методов и инновационных технологий, в лечении и диагностике заболеваний органов зрения достигнуты значительные успехи – это наиболее часто встречающиеся различные формы глаукомы, катаракты и другие болезненные состояния. Продолжается развитие и совершенствование амбулаторной хирургической офтальмологии.

Участники конгресса рассмотрели актуальные темы диагностики и лечения тяжелых форм заболеваний глаз, инновационный подход в консервативном и хирургическом лечении различных нозологических форм, включая, проблемы детской офтальмологии.

По программе мероприятий конгресса, в рамках благотворительности, был организован офтальмологический осмотр для детей Меркенского и Рыскуловского районов, для детей Дома малютки в Таразе. В осмотре участвовали врачи: доктор медицинских наук, академик клинической фундаментальной медицины К. Кенжебаева, заведующая Жамбылским областным офтальмологическим центром Ж. Камысбаева, главный внештатный офтальмолог Жамбылской области Б. Досжанова, врач-офтальмолог З. Леспекова. В ходе осмотра была проведена диагностика на нашем современном оборудовании, которое позволяет определять малейшие отклонения в области зрения у ребенка, получены рекомендации по лечению.

Врачи-офтальмологи осмотрели более 40 детей, при этом необходимые рекомендации получили родители и медицинские работники. Нуждающиеся дети направлены на оперативное лечение.

- Как оценили зарубежные гости уровень медицинского оборудования наших клиник?

- Замечу, что коллеги из других стран были приятно удивлены и очень высоко оценили то, как оснащены жамбылские медучреждения, каков профессиональный уровень наших медицинских кадров и, в целом, уровень развития офтальмологии в Жамбылской области. В рамках конгресса была организована выставка медицинского оборудования, фармацевтической продукции.

В программе конгресса были запланированы и тематические слушания, которые прошли в таразском Доме Дружбы Ассамблеи народа Казахстана. Конгресс проходил в конструктивной деловой обстановке, с участием почетных гостей. Это депутат Мажилиса Парламента РК З. Камасова, председатель ассоциации врачей Узбекистана З. Сидиков, доктор медицинских наук из Таджикистана Ш. Махмудов, главный внештатный офтальмолог Минздрава РК доктор медицинских наук М. Сулейменов, генеральный директор Казахского НИИ глазных болезней города Алматы доктор медицинских наук Н. Алдашева.

- Асет Аскерович, что Вы можете сказать о значении этого форума?

- Участие в конгрессе практических врачей и ученых, а также специалистов из зарубежных стран, полагаю, послужит обмену профессиональным опытом и знаниями в области современной офтальмологии, а полученные знания смогут воплотиться в практическую жизнь. Несомненно, прошедший в Таразе конгресс даст новые возможности для взаимодействия и обмена опытом между специалистами, это мощный стимул для совершенствования и развития новых медицинских технологий, улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи населению.

Организаторами конгресса офтальмологов выступили РОО «Казахстанское общество офтальмологов» под руководством президента этого общества доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля РК, члена-корреспондента НАН РК Турсунгуль Ботабековой, Жамбылский областной офтальмологический центр и управление здравоохранения Жамбылской области.

- Спасибо за беседу!