Сохранить ведомственную принадлежность медстационаров ОВД просят в МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сохранить ведомственную принадлежность медицинских стационаров органов внутренних дел при передаче их в ведение гражданских органов здравоохранения просят в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По вопросу передачи в ведение гражданских органов здравоохранения функций стационарной медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов, предоставляемой госпиталями системы ведомственного здравоохранения МВД была создана Межведомственная рабочая группа», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.
Отмечено, что с учетом специфики ведомственного здравоохранения, необходимо сохранить ведомственную принадлежность стационаров региональных госпиталей.
«С этим решением согласны Министерство здравоохранение, Генеральная прокуратура и большинство акиматов областей. Члены Совета дали рекомендации о тесном сотрудничестве ведомственного здравоохранения с медицинскими ВУЗами и научными медицинскими центрами для повышения квалификации врачей и медицинских работников госпиталей и поликлиник МВД», - добавил Нурдильда Ораз.
- Скотокрадство: в Казахстане ужесточили наказание за неоднократность
- Более 12 тысяч алматинцев получили вакцину Pfizer
- Как сотрудники ОВД будут участвовать в системе соцмедстрахования
- 227 кубометров незаконно заготовленного леса выявили полицейские в РК
- Около 2000 фактов незаконной охоты выявили в Казахстане
- МВД призывает граждан использовать GPS-трекеры для защиты от краж скота
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана