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Сохранить ведомственную принадлежность медстационаров ОВД просят в МВД РК

29 Ноября 2021 12:18
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Сохранить ведомственную принадлежность медстационаров ОВД просят в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сохранить ведомственную принадлежность медицинских стационаров органов внутренних дел при передаче их в ведение гражданских органов здравоохранения просят в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По вопросу передачи в ведение гражданских органов здравоохранения функций стационарной медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов, предоставляемой госпиталями системы ведомственного здравоохранения МВД была создана Межведомственная рабочая группа», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Отмечено, что с учетом специфики ведомственного здравоохранения, необходимо сохранить ведомственную принадлежность стационаров региональных госпиталей.

«С этим решением согласны Министерство здравоохранение, Генеральная прокуратура и большинство акиматов областей. Члены Совета дали рекомендации о тесном сотрудничестве ведомственного здравоохранения с медицинскими ВУЗами и научными медицинскими центрами для повышения квалификации врачей и медицинских работников госпиталей и поликлиник МВД», - добавил Нурдильда Ораз.


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#Здравоохранение   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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