Сохранить Урал призывают сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Ляззат Рысбекова подняла вопросы сохранения экосистемы Урала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эксперты предупреждают, что обмеление реки Урал, которая является третьей по протяженности рекой в Европе, грозит неминуемой экологической катастрофой. Особую роль играет Урал в сохранении экосистемы и биоресурсов Северного Каспия, куда впадает. В прошлом году, Международная геодезическая организация присвоила реке пятый, самый последний, уровень загрязнения, фактически признав ее непригодной для использования человеком. За последние пять лет река Урал обмелела настолько, что судоходство по ней стало практически невозможным, резко увеличилось количество намывной полосы суши, именуемой косами. На сегодня уровень воды в Урале достиг рекордного минимума», - сказала Ляззат Рысбекова в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

По ее словам, Урал – это не просто река, а целая экосистема и ее обмеление тянет за собой ряд очень серьёзных экологических проблем: не заливается пойма реки, пересыхают многочисленные озёра, подпитывающие Урал в засушливое время года, гибнет рыба, снижается уровень грунтовых вод.

Обмеление реки влияет на ухудшение флоры и фауны бассейна реки Урал, на снижение продуктивности сельского хозяйства региона, а также на снабжении питьевой водой населенных пунктов области.

«За последние годы резко изменились по структуре и флористическому составу пойменные луга, отмечается их усыхание и деградация, ряд лугов стали непригодными для сенокошения. Также поредели площади пойменных лесов, исчезают краснокнижные виды деревьев. Для жителей двух регионов Казахстана река Урал является основным источником пресной воды. Обмеление реки уже сказалось и на бесперебойном водоснабжении самого города Уральска. Если сейчас река потеряна для судоходства и водопользования, то завтра миллионы людей могут оказаться без питьевой воды. На сегодня остро стоит вопрос с обеспечением воды в южных районах области (Бокейординский, Жаныбекский, Жангалинский, Казталовский), расположенные в пустынной зоне», - отметила депутат.

Она подчеркнула, что в последние три года в каналы и лиманы районов из-за маловодья на Урале не поступает достаточного объёма воды, высыхающие пастбища не могут обеспечить кормами, под угрозой потери находится поголовье скота сельчан

«Существующая острая нехватка воды также является и результатом излишней зарегулированности реки Урал в верховьях. В пределах Республики Башкортостан и Оренбургской области находятся 13 крупных водохранилищ (объемом более 10 млн кубических метров), около 80 гидроузлов с капитальными сооружениями и более 3100 земляных плотин на малых реках, а также ряд мелких водохранилищ на основных притоках реки, большого количества прудов, которые в итоге задерживают в многоводный год до 40—50%, а в маловодный год до 85% весеннего стока», - заключила сенатор.

Для решения существующей острой проблемы обмеления реки Урал и нехватки воды в области, Л. Рысбекова предложила принять следующие меры:

1) создать постоянно действующую казахстанско-российскую комиссию;

2) провести масштабное, тщательное и комплексное научное изучение учеными и экспертами самой реки Урал, причин ее обмеления. Только поняв причины и получив результаты исследований можно говорить о том, какие дополнительные меры еще необходимо предпринять для решения проблемы;

3) разработать системную международную программу, которая решала бы внутренние проблемы по бассейну реки Урал;

4) неукоснительно соблюдать требования экологических международных конвенций и обязательств, подписанных казахстанско-российской сторонами (Стокгольмская конвенция о трансграничных реках и озёрах);

5) осуществлять постоянный экологический мониторинг состояния реки Урал.