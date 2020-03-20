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Сохранить рабочие места и поддержать население регионов - призыв Елбасы к бизнесу и инвесторам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проявить солидарность с обществом - сохранить рабочие места и поддержать население регионов призвал представителей отечественного бизнеса и крупных инвесторов Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы в своем Обращении к народу Казахстана в связи с пандемией коронавирусной инфекции по всему миру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
В Обращении к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил признательность за помощь, уже оказываемую в эти дни населению национальным бизнесом.
«Надеюсь, что этот процесс расширится, и к нему присоединятся другие представители частного сектора. Полагаю, что владельцы компаний могут и должны финансово и морально поддержать людей, которые изо дня в день работают с ними. К примеру, оплатить нахождение людей во временных вынужденных отпусках либо ввести в практику укороченные рабочие графики. Призываю представителей отечественного бизнеса не увольнять наемных работников. Сохранив рабочие места, вы проявите свою солидарность с обществом», - отметил Елбасы.
По его словам, в свою очередь, крупные инвесторы, работающие в сферах добычи и переработки сырья, обрабатывающей промышленности, совместно с Правительством и акиматами должны также поддержать население регионов, в которых они ведут свою деятельность.
«Не бросать в трудную минуту своих близких – это в крови казахстанского народа, в его генах и древних традициях», - резюмировал Елбасы.
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