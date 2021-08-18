Сохранить локдаун выходного дня в регионах «красной» и «темно-красной» зон предложил Глава Минздрава РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях обеспечения дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в республике и недопущения роста заболеваемости и летальности от КВИ министр здравоохранения предложил сохранить локдаун выходного дня в регионах в «красной» и «темно-красной» зонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях обеспечения дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в республике и недопущения роста заболеваемости и летальности от КВИ предлагается: сохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах, усилить работу мониторинговых групп», - сказал министр.
Алексей Цой также предложил увеличить охват вакцинацией подлежащего населения, усилить информационно-разъяснительную работу среди населения;
«С учетом обращений предпринимателей, предлагаю доработать критерии для лидеров проекта Ashyq», - отметил министр здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в рамках проекта Ashyq мониторинговыми группами охвачено 60473 объектов, нарушения выявлены на 1183-х объектах предпринимательства.
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