Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Сохранить госконтроль над оборонно-промышленными предприятиями призывает депутат

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Октября 2022, 11:25
Сохранить госконтроль над оборонно-промышленными предприятиями призывает депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Нуржан Нурсипатов поднял проблемы развития оборонно-промышленного комплекса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На торги выставляются прибыльные предприятия или компании, уставной капитал которых в течение предыдущих лет пополнялся исключительно за счет бюджета страны. И на сегодня процедура позволяет в случае признания торгов не состоявшимся реализовать их по цене вдвое дешевле оценочной стоимости. Назрела необходимость поддержать оборонные предприятия, в первую очередь в которых степень локализации составила 50 % и более», - сказал Нуржан Нурсипатов в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

Депутат отметил, что раннее уже направлял запрос в Правительство по теме национальной безопасности, в котором предлагал предпринять меры по приватизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также установления запрета на принятие решений, которые могут привести к утрате контроля государства над оборонной промышленностью.

В этой связи, сенатор предложил Правительству пересмотреть планы по приватизации, полностью либо частично сохранив над ними государственный контроль. Также озвучена инициатива выработать единую государственную политику в части приобретения вооружения и военной техники в рамках государственного оборонного заказа, приоритетом в которой является поддержка и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.


Правительство РК   Сенат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане