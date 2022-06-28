28 Июня 2022 19:06

Сохранить действующие ставки налогов в Казахстане призывает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане одни из самых низких налогов в мире. КПН – 20%, ИПН - 10%, НДС – 12%. Это наше конкурентное преимущество в регионе и мире. Об этом заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, выступая на расширенном собрании фракции партии AMANAT в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На встрече с представителями бизнеса Глава государства поручил принять долгосрочную Концепцию налоговой политики, определиться с основными подходами к налогообложению, исправить перекосы. И после этого стабилизировать налоговое законодательство и прекратить практику спорадических изменений», - сказал Аманжан Жамалов.

Депутат отметил, что несмотря на то, что налоговое законодательство кодифицировано 20 лет назад, нельзя назвать налоговую систему единой и стабильной. С 2001 года действует уже третий Налоговый кодекс.

«В действующий Налоговый кодекс 2017 года внесли уже 707 поправок 34 законами. В информационно-правовой системе нормативных правовых актов содержится 47 архивных редакций Кодекса. То есть, изменения вносятся слишком часто и непредсказуемо. Однако сама модель налоговой системы осталась с 2008-2009 годов. В те годы была проведена большая налоговая реформа - существенно снижена налоговая нагрузка, в первую очередь, для несырьевого сектора экономики, КПН снижен до 20%, НДС - до 12%, введена единая ставка соцналога в размере 11%», - добавил Аманжан Жамалов.

С того времени, по его словам, сложилась формула «недропользователи платят сколько могут, остальные - сколько захотят». Она работает до сих пор.

«Это является следствием нашей структуры экономики. Но ее нужно постепенно менять. Применительно к текущему моменту, чтобы решить задачу, поставленную Главой государства, - обеспечить справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой политики - необходимо следующее. Первое. Сохранить действующие ставки основных налогов. Все знают, что в Казахстане одни из самых низких налогов в мире. КПН – 20%, ИПН -10%, НДС – 12%. Это наше конкурентное преимущество в регионе и мире. Но в Правительстве каждый год обсуждается вопрос повышения ставок НДС и КПН. Это сильно беспокоит бизнес и инвесторов. Мое видение – в среднесрочной перспективе (3-5 лет) сохранить действующие ставки налогов. И не поднимать этот вопрос. Возможно, даже на уровне Налогового кодекса закрепить, что новые ставки по налогам вступают в силу только после трех лет с даты их принятия», - подчеркнул мажилисмен.