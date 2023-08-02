Сохраним городское имущество: акция «Стоп, вандал» проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по поручению Главы государства ведется системная работа по борьбе с вандализмом. Сегодня в столице запустили акцию «Стоп, вандал» по недопущению порчи городского имущества, дворовых территорий и общественных площадок, передает официальный сайт акимата столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.



Акцию «Стоп, вандал» провели 2 августа перед ТРЦ «Хан Шатыр». В ней приняли участие ветераны боевых действий, волонтеры, представители НПО, этнокультурных организации. Инициатива направлена на недопущение вандализма в столице и сохранение городского имущества.

Участники призывали горожан бережно относиться к городским сооружениям, пресекать любые проявления хулиганских действий и актов вандализма. В ходе мероприятия горожанам раздали 200 постеров с надписями: «Сбережем красоту города!», «Поддержим инициативу!», «Астана – наш общий дом!», «НЕТ вандализму в городе! НЕТ вандализму в стране!».

Сообщается, что акция будет действовать до конца года.





Напомним, в рамках реализации принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям в Астане составлено 555 протоколов по статье 434 КРКоАП «Мелкое хулиганство», в том числе за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.





Для обеспечения общественного порядка ежедневно улицы столицы патрулируют свыше 2 500 сотрудников полиции и служащих воинской части Нацгвардии.