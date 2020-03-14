Сохранение рабочих мест и защита от коронавируса – правительственная делегация находится в регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В свете реализации поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по исполнению социальных обязательств перед народом, правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым в эти дни с рабочим визитом находится в западных регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В состав делегации вошли министр энергетики Нурлан Ногаев, помощник Президента РК Канат Бозумбаев, председатель правления АО НК «Казмунайгаз» Алик Айдарбаев, а также вице-министры Министерства здравоохранения Камалжан Надыров, Министерства индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, Министерства национальной экономики Ермек Алпысов и заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты населения и миграции МТСЗН РК Толеген Оспанкулов.

Накануне делегация посетила Мангистаускую и Атыраускую области, сегодня прибыла в Актюбинскую область, затем посетит Западно-Казахстанскую и Кызылординскую области.

В ходе рабочей поездки Ералы Тугжанов провел в трех западных регионах серию заседаний по проблемным вопросам нефтяных и нефтесервисных компаний с участием региональных акимов и представителей нефтегазового сектора. На заседаниях обсуждены вопросы влияния мирового финансово-экономическоого кризиса на экономику Казахстана, а также актуальные аспекты социально-трудовой повестки дня.

«Самая большая проблема, которая осложняет экономическую ситуацию в мире - это снижение цен на нефть. Кроме этого, негативное влияние на экономику оказала вспышка эпидемии коронавируса. Разногласия членов ОПЕК+ привели к падению цен на нефть на 30%. В дальнейшем существует сценарий экономического развития и учета бюджетных параметров на уровне 20-40 долларов за баррель», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Вместе с тем заместитель Премьер-Министра РК заверил участников встречи, что вопросы социальной стабильности и здоровья нации находятся под постоянным контролем Президента страны и Правительством уже принимаются необходимые меры.

«Во-первых, все социальные обязательства будут выполнены своевременно. Во-вторых, разрабатывается специальная дорожная карта для реализации инфраструктурных проектов по ремонту и благоустройству населенных пунктов, чтобы обеспечить стабильность на рынке труда и предотвратить резкий рост безработицы. В то же время особое внимание будет уделяться трудоустройству работников и безработных, которые будут увольняться» , - сообщил заместитель Премьер-Министра РК.

Отмечая важность сохранения благосостояния граждан, Ералы Тугжанов призвал местные органы власти и работодателей усилить меры по обеспечению социальных гарантий в каждом из регионов.

«Как известно, нефтегазовая отрасль является основным двигателем экономики страны. Самое главное для благосостояния населения - это занятость. Поэтому сегодня особенно важно сохранить рабочие места и обеспечить своевременную оплату работникам», - сказал Ералы Тугжанов.

В ходе заседаний акимы областей представили членам Правительства подробную информацию о социально-трудовой обстановке в своих регионах.

Так, по данным акима Мангистауской области Серикбая Трумова, задолженность по заработной плате имеется на девяти предприятиях-банкротах, в размере 75,9 млн. тенге перед 127 работниками. Погашение задолженности проходит в рамках банкротных процедур. Всего по области создано около 2 тысяч новых рабочих мест, а уровень заработной платы в размере 293 726 тенге превышает средний показатель по стране. Адресную социальную помощь в Мангистауской области получат 2,5 тысячи семей.

По данным акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, уровень безработицы в регионе составляет 4,8%. Адресной социальной помощью будут обеспечены 1200 семей. Между тем в регионе предпринимаются все меры для сохранения социальной стабильности.

Заработная плата в Атырауской области составляет 334 583 тенге, что также превышает республиканский среднемесячный показатель.

Сегодня в Атырауской области добывается 52% всей республиканской нефти. Самыми крупными компаниями-недропользователями являются ТОО «Тенгизшевройл», «NCOC», АО «Казмунайгаз». В настоящее время в сфере нефтедобычи трудятся около 15 тысяч рабочих, в нефтесервисных компаниях - почти 80 тысяч человек.

По словам помощника президента РК Каната Бозумбаева, государство разрабатывает план по недопущению кризисных ситуаций, связанных с падением цены на нефть и пандемией.

Принимавшая участие во встрече генеральный директор ТШО Имер Боннер отметила, что добыча и переработка нефти компанией «Тенгизшевройл» проводится в штатном режиме.

«ТШО в состоянии пережить сложную экономическую ситуацию в связи с падением цен на нефть, так как подобный период в истории нашей компании уже был. При этом сокращений рабочих не предвидится, мы пересматриваем наши бизнес-решения и все обязательства выполним без каких-либо инцидентов», - сообщила генеральный директор ТШО.

Сегодня, 14 марта, правительственная делегация прибыла в Актюбинскую область.

Во время встречи с активом области и руководителями крупнейших нефтесервисных предприятий региона также состоялся обстоятельный разговор о текущей ситуации в социально-трудовой сфере Актюбинской области. Нефтегазовая отрасль занимает самую весомую долю и составляет свыше 35% в структуре промышленности региона.

По информации акима Актюбинской области Ондасына Уразалина, на предприятиях нефтегазовой отрасли региона работают свыше 15 тысяч работников и в рамках сохранения рабочих мест, подписаны Коллективные договора и Меморандумы со всеми компаниями. Согласно поручению Главы Государства РК с начала текущего года в нефтегазовом секторе повышение заработной платы составило в среднем 15% или порядка 11 тыс. работников, также в остальных предприятиях вопрос повышения заработной платы находится на рассмотрении учредителей.

В целом в регионах отмечена стабильная социальная обстановка, с учетом обеспечения социальной поддержки нуждающихся граждан и отсутствия на предприятиях текущей и просроченной задолженности по заработной плате.

По итогам заседания Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил Министерству энергетики и акиматам областей усилить взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли в решении ряда проблемных вопросов.

Прежде всего, поручено осуществить пересмотр производственных планов и разработать антикризисные дорожные карты, связанные с изменением цен на нефть.

В рамках соблюдения трудовых обязательств, Ералы Тугжанов поручил принять конкретные меры по предотвращению трудовых споров, сохранению рабочих мест и своевременной выплате заработной платы работникам предприятий.

Случаев коронавирусной инфекции в западных регионах Казахстана не зарегистрировано.

В ходе визита правительственной делегации в Мангистаускую, Атыраускую и Актюбинскую области заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов поручил акимам регионов вести постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции на местах.

«Вы знаете, что были приняты срочные меры для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране. К сожалению, информация об угрозе коронавируса в нашей стране нашла свое подтверждение. И перед нами сегодня стоит ответственная задача по противостоянию коронавирусной пневмониии», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Для ознакомления с уровнем подготовки и оснащения медицинских организаций к оказанию медпомощи больным коронавирусной инфекцией заместитель Премьер-Министра РК посетил областные противотуберкулезные диспансеры и инфекционные больницы в городах Актау, Атырау и Актобе.

В целях предотвращения болезни, в регионах страны обозначены стационары для изоляции.

В Мангистауской области: инфекционное отделение Мангистауской областной больницы на 60 коек, областной противотуберкулезный диспансер (провизорный стационар) на 280 коек, инфекционное отделение многопрофильной больницы г. Жанаозен на 70 коек. В области функционируют 7 санитарно-карантинных пунктов.

В Атырауской области также все медучреждения переведены в активный режим работы, образованы пограничные карантинные станции, медицинские работники подготовлены и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в регионе имеется 12 аппаратов ИВЛ и изолированное здание на 100 койкомест.

В Актюбинской области в рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции также принимаются необходимые меры. Создан коечный фонд на 130 коек, инфекционные госпитали с модернизированной материально-технической базой, провизорный госпиталь на 200 коек, обсервация на 500 коек. Учреждения обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, медицинский персонал прошел обучение.

Заместитель Премьер-Министра РК отметил важность поддержания запасов необходимых лекарственных средств и обеспечения медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием и индивидуальными защитными средствами.

Особый акцент также сделан на необходимость заблаговременной готовности инфекционных стационаров к поступлению пациентов и оперативному обеспечению дополнительных мест в случае необходимости.

Рабочая поездка правительственной делегации продолжится в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.





Напомним: По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева под руководством Премьер-Министра был создан штаб оперативного реагирования для разработки антикризисного плана по экономической ситуации в стране.

Глава государства поручил Правительству полностью выполнить все обязательства перед населением, усилить меры по обеспечению занятости и социальной стабильности. 13 марта в западные регионы страны выехала правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым.