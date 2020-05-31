Сохранение наследия Абая: кто сыграл ключевую роль в выполнении этой задачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала ХХ века представители казахской интеллигенции, которые хотели быть полезными своему народу, постепенно становились жертвами репрессий. Среди них необходимо отметить тех ученых, просветителей, которые изучали мир великого Абая. Сегодня, в День памяти жертв репрессий и голода МИА «Казинформ» представляет материал о видном общественном деятеле Каюме Мухамедханове, который сыграл важную роль в исследовании наследия Абая. Материал был подготовлен на основе тех фактов, которые собрала его дочь Дина Мухамедханова и предоставила МИА «Казинформ».

В этом году отмечается особая дата - 175 летие со дня рожения великого Абая. Эта дата отмечается в республиканском масштабе, поэтому необходимо рассказать о тех исследователях, ученых, которые внесли весомый вклад в изучение наследия Абая. Ведь, если бы они не сохранили исчезавшие письменные отрывки его произведений и ту часть наследия, которая передавалась устно, то сейчас не только казахский народ, но и весь мир не узнал бы о том, кто такой Абай, почему его ценят и уважают в народе. Кайым Мухамедханов, который сохранил наследие великого Абая, в те годы испытал пытки и был обвинен несправедливо.

Когда разговор касается Каюма Мухамедханова, исследователь Турсын Журтбай неоднократно подчеркивал, что его основной миссией стало изучение Абая и деятелей Алаша, творчества Мухтара Ауэзова. Действительно, изучая биографию и трудовой путь Кайыма Мухамедханова, убеждаешься в том, что он был воспитан в духе Алаша, сохранил наследие Абая и всех просветителей родового дома.

Путь становления Каюма Мухамедханова

Его отец Мухамедхан Сейткулов был просветителем, сподвижником алашординцев. Именно он оказал влияние на своего сына - Каюма Мухамедханова. В доме его отца часто собирались Абай и Шакарим, ученики Абая, алашординцы и издатели того времени. Каюм рос среди представителей казахской интеллигенции. С самого детства у него была особая тяга к образованию, исследованию. Интеллигенция Алаш орды выбрала дом Мухамедхана Сейткулова в Семипалатинске, в Заречный слободке, местом их встречи. Таким образом, шестилетний Каюм впервые увидел в своем доме Мухтара Ауэзова. Он часто гостил у отца Каюма, так как тот создал все условия для проведения в своем доме репетиций пьес Мухатар Ауэзова «Еңлік-Кебек», «Қарагөз».

Мухамедхан Сейткулов финансировал журнал «Абай», газеты «Сарыарка» и «Казак». Необходимо отметить, что именно эти перечисленные газеты сыграли важную просветительскую роль для казахского народа. Это были предпосылки для того, чтобы казахский народ был грамотным. На собрании в Семипалатинске именно Мухамедхан Сейткулов поддержал инициативу Алихана Бокейханова присвоить городу название Алаш.

Гулнар Дулатова также вспоминает дружбу своего отца Миржакыпа Дулатова с Мухамедханом. В 1911 году Мухамедхан Сейткулов под гарантией освободил друга М. Дулатова. Кроме того, он помог Шакариму Кудайбердиулы выбраться на свободу из тюрьмы.

«Когда мы говорим о представителях и деятелях движения Алаш, стоит отметить вклад моего отца Мухамедхана Сейткулова. Прошу читателей правильно понять мои мысли. Я не стараюсь перетянуть на себя одеяло. Что касается моего отца, его тесная взаимосвязь с представителями казахской интеллигенции, деятелями Алаш являются доказательством моих слов. В нашем доме собиралась многие видные деятели: Шакарим, Кокбай, Турагул и многие другие. Повествуя о каждом из них, стараюсь опираться на воспоминания моего отца», - вспоминал о своем отце Каюм Мухамедханов.

Тепло родного дома, окружающая среда, сфера образования – все это способствовало формированию Каюма, который хотел сохранить научно-культурные ценности народа.

В 1937 году Мухамедхан Сейткулов был расстрелян в Семипалатинске. Его 15-летний сын Каюм работал грузчиком, простым рабочим, сотрудником отдела кадров, культурным деятелем, преподавателем. После двух лет прохождения курса подготовки специалистов казахского языка и литературы он поступил в Семипалатинский педагогический институт. В 1941 году окончил экстерном. С 17 лет работал преподавателем в различных организациях в городе Семипалатинске. Более 60 лет своей жизни он посвятил именно обучению молодых и преподаванию.

Ради великого Абая приходилось всегда бороться

Мухтар Ауэзов стал для молодого Каюма учителем и наставником. До конца своей жизни Каюм Мухамедханов был предан своему учителю. Мухтар Ауэзов заметил в нем талант и такие качества, как преданность делу и людям, трудолюбие. Помимо этого, при написании романа эпопеи «Путь Абая» он взял Каюма научным журналистом, который с ответственностью выполнял все указания и требования.

Конец 1930-х годов - время, когда настигла угроза уничтожения, исчезновения наследия Абая. Его слова по другому передавались, а произведения не изучались с научной точки зрения. Рукописи и личные вещи начали исчезать. С целью сохранения наследия великого Абая Мухтар Ауэзов дал ряд поручений, доверил своему ученику Каюму создать фундамент для открытия музея Абая. Таким образом, молодой Каюм совершил ряд экспедиций в отдаленные аулы для установления и сбора оригинальных экспонатов для музея. В ходе экспедиции он собрал более 500 экспонатов для музея Абая. Среди них были личные вещи великого поэта, предметы мебели и быта, книги, рукописи.

«На грузовой машине Каюм Мухамедханов начал свое путешествие в отдаленные сельские местности. Он постарался поговорить с теми, кто был знаком с Абаем, его творчеством и жизнью. В ходе своей поездки он уточнил важные моменты: предметы мебели, его одежда и книги, подлинная рукопись Абая.

В 1940 году внес весомый вклад в организации первого Государственного литературно-мемориального музея Абая в Семипалатинске. Начинать с нуля такое важное дело – было не под силу многим. Лишь избранные с ответственностью отнеслись к этой работе. Вместе со своим учителем Мухтаром Ауэзовым Каюм Мухамедхоанов выбрал здание для музея. Его друг и коллега Борис Акерман всегда находился рядом. В те времена было собрано 500 экспонатов. Каждый из них был изучен с научной точки зрения, а по созданию музея была написана книга «Жолбасшы». Было ясно, что без таких сведений существования музея невозможна.

Каюм Мухамедханов начал свою деятельность старшим сотрудником музея. Далее был преподаваталем в высшем учебном заведении. А в 1947 году, когда музей был передан в введение Академии наук Каазахской ССР для усиления академической направленности и развития музея по поручению президента Академии наук КазССР Каныша Сатпаева, он был назначен директором музея. Но все же он не переставал заниматься педагогической деятельностью.

«Сейчас в это трудно поверить. Однако ради великого Абая приходилось всегда бороться. Даже когда со стороны правительства не была оказана помощь, мой отец постарался на должном уровне отметить 100-летие Абая. Было необходимо восстановить зимовку Абая в Жидебае, улучшить состояние кладбища поэта и его родственников. Возникла необходимость в организации работы по увековечению памяти Абая в скульптуре и изобразительном искусстве, поисков материалов, мемориальных досок на местах, относящихся к Абаю и его окружению. Сейчас их все не перечислять. Доказательством вышесказанному служат письма и архивные документы тех времен», - рассказала дочь ученого Дина.

Для сохранения наследия Абая необходимо было выполнить ряд важных работ: воссоздать устные произведения, внимательно прочитать письменные отрывки и определить, доказать методом текстологического анализа, какие из писем были изучены учениками. А времени не хватало, стихи стали забываться, рукописи терялись. Это был серьезный период в казахской культуре. Заслуга ученого из Семипалатинска именно в том, что он впервые заложил научное обоснование литературной школе Абая. Это было создание «моста» между дореволюционной и современной казахской литературой. Школа Абая - это уникальная школа в казахской литературе. В целом, даже в мировой литературе мало таких школ.

Ученики были под сильным влиянием гуманистских и философских взглядов великого Абая. Этими учениками стали его сыновья и молодые поэты Абубакир, Арип, Асет, Баймагамбет, Кокбай, Магауия, Турагул, Шакарим и многие другие деятели Алаша. Каюм Мухамедханов восстановил имена поэтов школы Абая. Он собрал сведения и факты об их жизни и творчестве, также написал их полную биографию. Самое важное - он проводил исследовательскую работу, дал научное обоснование, и подготовил все к изданию. Школа учеников Абая – новое направние в науке, точнее говоря, именно Каюм Мухамедханов раскрыл один из этапов казахской культуры и просветительства и сохранил его подрастающим поколениям.

Пытки в тюремном заточении

Защита диссертации Каюма Мухамедханова «Литературная школа Абая» 7 апреля 1951 года стала знаковым событием в исории страны. Диссертация была защищена, но нападки на Мухтара Ауэзова и его ученика не прекращались. Все это завершилось увольнением Каюма Мухамедханова с должности директора музея Абая и преподавателя вуза. В итоге первого декабря 1951 года его арестовали, заключили в тюрьмы НКВД города Семипалатинска и Алматы, а затем поместили Карагандинский лагерь.

О том, какие муки он испытал в тюрьме, можно прочитать в интервью исследователя Турсына Журтбай на историческом портале e-history.kz.

Следователи говорили: «Ты молодой ученый и директор. Дома тебя ждут жена и дети. Мы подготовили все необходимые документы. Нам нужно только твое признание. Будет достаточно, если скажешь: «Моим руководителем был Мухтар Ауэзов. Он предложил мне эту тему. Однако Кайым ни чуточку не сожалел. «Если я признаю, Ауэзова не станет. А если его не станет, не будет и великого Абая», - подумал тогда Каюм Мухамедханов. Он также говорил, что про себя повторял строчки из стихотворения «Алаш» и терпел все изощренные физические пытки.

«В один день меня повели в другую камеру. Внутри было очень тепло. Я только хотел сказать, как же тут хорошо, как внезапно мои пятки начали гореть. Когда я прикоснулся к стене, трубам, все было горячим. Жар охватил все мое тело. Я вдруг вспомнил слова своего отца о том, что человеку не выжить, если пятки будут гореть. Начал держать за трубу. Подумал: пусть ладони будут гореть, не умру. Потерял сознание. Когда очнулся, меня уже избивали. Моя рука прилипла к той трубе, они не переставали избивать. Слышал, как они говорили: «не умер, он все еще жив». Через два дня перевели в другую камеру. Я боялся, что в этой комнате снова будет горячо. Однако это была холодная камера. Как только я начал говорить о том, что холод можно вытерпеть, мороз пробежался по всему телу. Как я понял, при подготовке камеры ее охлаждают до 35-40 градусов. Человек может два дня вытерпеть мороз, а потом начинает терять сознание. Я начал бегать внутри камеры, чтобы не чувствовать холод. Пытался не останавливаться. Понмю только, как я упал. Очнувшись, увидел, что меня снова избивали. Когда тебя избивают при холодной температуре, ты даже не чувствуешь это. Один из них снова сказал: «Да он еще не умер». В третий раз они сказали мне: «Ты перестанешь или нет, не легче ли признаться». Я ответил, что даже если я умру, ничего не скажу и не подпишу. В этот момент они надели на мою голову мешок. Меня начали снова пытать и избивать. Они снова сказали: «Он все еще жив», - поделился воспоминаниями своего учителя Кайыма Турсын Журтбай.

Изощренные физические пытки – горячая и холодная камера, иглы под ногти, капли воды на голову, моральное давление и грозящая смертная казнь не сломили мужественного Кайыма Мухамедханова. Он постоянно твердил: «Школа Абая есть». После долгой пытки его смертную казнь заменили на 25 лет лишения свободы. Его выслали в Сибирь.

Ученый не смог отказаться от научных идей. Он сохранил школу Абая, которой сейчас гордится народ.

«Героический казахский народ издревле мечтал о свободе...»

Кайым Мухамедханов - автор текста государственного гимна Казахской ССР (1945 год). В 1943 году 27-летний парень стал победителем конкурса. Он написал текст гимна, первые строки которого звучали так: «Героический казахский народ издревле мечтал о свободе». Этот текст вдохновил 30-летнего Мукана Толебаева на написание музыки к гимну. Не стоит забывать о том, что этот гимн пели несколько десятков лет. Однако в то время власть не хотела, чтобы народ воспевал такие громкие слова. Поэтому слово «героический» поменяли на «мы», в итоге молодой поэт Кайым Мухамедханов и молодой композитор Мукан Толебаев стали лишь соавторами.





Все сведения и фотографии предоставила дочь Кайыма Мухамедханова Дина Мухамедхан.