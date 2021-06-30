Согласовывать эскизные проекты обязывали предпринимателей Степногорска

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Как выяснили сотрудники прокуратуры Степногорска при проведении работ по защите прав предпринимателей, в акимате моногорода функционировал градостроительный Совет, на котором предпринимателей обязывали согласовывать эскизные проекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению прокуратуры Акмолинской области, функционирующим в акимате Степногорска Советом рассматривались эскизные проекты предпринимателей по строительству объектов торговли, СТО, бань, павильонов, их реконструкция и т.д.

«В случае отказа в одобрении Совет рекомендовал предпринимателям устранить замечания с повторным предоставлением проектов на заседание. Несмотря на упразднение градостроительного Совета приказом министра по инвестициям и развитию, в акимате города Степногорска Совет продолжал свою деятельность. В результате предприниматели длительное время - от шести месяцев до двух лет - не могли согласовать эскизные проекты», - отметили в ведомстве.

По акту надзора прокуратуры города Степногорска деятельность Совета была прекращена, а обязанность предпринимателей согласовывать эскизы и проекты исключена.