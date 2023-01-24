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Согласованы новые инициативы по укреплению транспортного коридора Алматы-Стамбул – генсек ОЭС

24 Января 2023, 21:01
Согласованы новые инициативы по укреплению транспортного коридора Алматы-Стамбул – генсек ОЭС

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС) согласовали новые инициативы по укреплению транспортного сообщения, включая Транскаспийские маршруты, в том числе коридор Алматы-Стамбул. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОЭС в Ташкенте заявил генеральный секретарь Организации Хусрав Нозири, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Генсек, высоко оценив деятельность ОЭС в 2022 году, озвучил важные пункты повестки дня по дальнейшему укреплению основ регионального экономического сотрудничества.

Со слов спикера, в Ташкентском коммюнике, принятом в качестве итогового документа, страны ОЭС единодушно согласовали устав Регионального центра ОЭС по управлению рисками стихийных бедствий (РЦУРСБ-ОЭС), расширение регионального сотрудничества в целях энергетической безопасности и устойчивой энергетики, создание «Диалоговой платформы высокого уровня» по экологическому сотрудничеству, укрепление регионального сотрудничества в сфере продовольственной безопасности, а также новые инициативы по укреплению транспортного сообщения, включая Транскаспийские маршруты, в том числе коридор Алматы-Стамбул.

«В целях обеспечения лучшей связанности региона, коммерциализация коридора Казахстан-Туркменистан-Иран (КТИ), введение в эксплуатацию грузового поезда Исламабад-Тегеран-Стамбул (ИТС), запуск коридора Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран (КТАИ), коммерциализация автомобильного коридора ИТС-ОЭС, создание железнодорожной и автомобильной сети от Алматы до Стамбула и Бандар-Аббаса, а также увеличение числа пунктов пересечения границы между странами-членами стали основными достижениями с момента расширения ОЭС», - подчеркнул Хусрав Нозири.

Он добавил, что в 2022 году начата подготовка к созданию двух важных новых коридоров: Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран (КУТИ) и Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция (ТУТИТ), которые внесут значительный вклад в региональное сообщение.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2022 года показатели взаимной торговли между Казахстаном и странами ОЭС увеличились на 34,8 %, составив 8,5 млрд долларов.


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