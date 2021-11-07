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Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане

7 Ноября 2021 16:43
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Согласованный митинг прошёл в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице, на территории цирка, прошёл согласованный митинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Поводом для организации разрешённого митинга послужили договор со Сбером, улучшение социального положения казахстанцев.

Во время проведения акции были соблюдены все меры безопасности как со стороны организаторов и участников митинга , так и акимата и правоохранительных органов.

В свою очередь, акиматом города Нур-Султана были созданы необходимые условия для поведения согласованного митинга. На территории дежурила бригада скорой помощи. Ничего не препятствовало проведению митинга. Сотрудники полиции также дежурили на территории проведения акции, они не мешали работе организаторов акции. Мероприятие прошло без инцидентов.

Сначала организаторы объяснили мотив проводимой акции. После чего все участники исполнили гимн Республики Казахстан, с речью выступили горожане, озвучившие волнующие их вопросы.

В целом присутствующих на разрешенном митинге было немного.


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#Нур-Султан   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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