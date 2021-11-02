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    18:32, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Согласованный митинг прошел в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, у памятника Шокана Уалиханова, прошел согласованный митинг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поводом для организации данной акции, послужило соглашение со «Сбербанком» о создании цифровой платформы.

    Акиматом города Алматы были обеспечены необходимые условия для проведения согласованного митинга: раздавались медицинские маски, а на территории дежурила бригада скорой помощи. Все проходило без инцидентов. Акция не вызвала интереса среди жителей города, в митинге участвовали мало людей.


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