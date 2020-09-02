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Согласование министров в Мажилисе в обновленном формате: принято заключение по кандидатуре Багдата Мусина

2 Сентября 2020 11:28
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Согласование министров в Мажилисе в обновленном формате: принято заключение по кандидатуре Багдата Мусина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса согласована кандидатура Багдата Мусина для назначения на должность Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передает мИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

С нынешней сессии в Мажилисе введён новый формат согласования кандидатур. Отныне все кандидаты на должность министра будут представлять членам профильных комитетов Мажилиса свою программу развития сферы. При этом депутаты намерены уделять особое внимание и обеспечению кандидатом преемственности работы, чтобы все начатые госпрограммы были завершены.

В связи с этим члены Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса задали ряд вопросов Багдату Мусину. В частности, речь шла о преемственности подходов в реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». Мажилисмены интересовались и тем, как планируется решать вопросы обеспечения школьников дистанционным обучением и, в том числе, будут ли разрабатываться казахстанские программы для удалённой видеосвязи. Кроме того, депутаты подняли и вопросы обеспечения интернетом сёл.

При этом депутаты Мажилиса акцентировали внимание на важности задач, поставленных Президентом Казахстана в сегодняшнем Послании народу Казахстана и, прежде всего, в IT-сфере и цифровизации госуслуг.

По итогам заседания Комитета по данному вопросу принято соответствующее Заключение. В документе, в частности, отмечается, что Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона РК «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» представленную Премьер-Министром Казахстана кандидатуру Мусина Багдата Батырбековича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.


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#Правительство РК   #Мажилис  
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