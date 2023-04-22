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Согласована повестка заседания ВЕЭС с участием глав государств в Москве

Автор:  
Нарымбек Исмагулов
22 Апреля 2023, 00:34
Согласована повестка заседания ВЕЭС с участием глав государств в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В ходе очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров в Москве был одобрен проект повестки заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Официальный представитель напомнила, что заседание ВЕЭС с участием лидеров государств-членов ЕАЭС пройдет в очном формате 24-25 мая в Москве.

«Главам государств планируется представить доклад о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2022 году, а также о реализации Стратегии 2025 в 2022 году. Высший совет обсудит реализацию подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу по итогам прошлого года, планам либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС и ряд других вопросов», - сообщила она.

«Ожидается, что Высший совет подпишет протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оказания финансового содействия при реализации государствами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, а также пакет поправок в Договор о ЕАЭС - Третий большой протокол», - резюмировала И. Малкина.

Казахстанскую сторону на заседании представлял заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.


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