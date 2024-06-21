Согласован проект Стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС

Успешно согласован проект Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года, предложенный по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Об этом на четвертом совещании министров энергетики государств-членов ШОС в Астане сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В июле текущего года Казахстан завершает свое председательство в органах ШОС и передает его далее коллегам из Китайской Народной Республики. Министр энергетики РК выразил уверенность в успешном председательстве, направленном на достижение поставленных целей во благо всех стран ШОС.

Также Алмасдам Саткалиев подвел промежуточные итоги председательства Казахстана в 2024 году.

– В рамках председательства казахстанской стороны, мы успешно провели Энергетический форум ШОС в октябре 2023 года с участием представителей 12 государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу и Секретариата ШОС. Уверен, что комплексный документ создаст необходимую основу для дальнейшей реализации конкретных проектов, направленных на укрепление региональной энергетической безопасности стран ШОС, – сказал министр энергетики РК на совещании.

Он отметил, что Шанхайская организация сотрудничества зарекомендовала себя в качестве авторитетного многостороннего объединения, обладая уникальными преимуществами для сотрудничества - это транзитно-транспортные возможности, географическая связанность государств и взаимодополняемость экономик.

– На долю наших государств приходится около трети мирового ВВП, 60% территории Евразии, 42% населения планеты и более 15% мировой торговли. Энергетическая сфера является важным аспектом сотрудничества государств-членов ШОС, объединяя крупнейших производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов. Налаживание системного взаимодействия и укрепление энергетического сотрудничества обретает сегодня особую актуальность. Мы видим, что сегодня как никогда необходима координация работы ключевых участников мирового рынка, направленная на повышение уровня региональной энергетической безопасности, с учетом стремительного развития низкоуглеродной энергетики в контексте вопросов глобального изменения климата, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

В ходе совещания стало известно, что в утверждаемой Стратегии достигнуто единое мнение о необходимости введения сбалансированного подхода, развития как традиционной, так и возобновляемой энергетики в соответствии с национальными условиями стран ШОС.

Проект стратегии развития энергетического сотрудничества до 2023 года определяет ключевые направления сотрудничества государств-членов ШОС в энергетической сфере до 2030 года, включая: