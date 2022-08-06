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Согласован проект Договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы
6 Августа 2022 15:28

Согласован проект Договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 25 июля по 5 августа 2022 года в г. Алматы состоялось очередное заседание Правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе переговоров стороны завершили согласование текста проекта Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы.

Следующая встреча состоится в Республике Узбекистан в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.


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