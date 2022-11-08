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    15:53, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Согласие владельца недвижимости станет обязательным для проживания иностранцев в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется ввести обязательное физическое присутствие владельца предоставляемой недвижимости или его нотариально заверенное согласие на проживание иммигранта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данные изменения Министерство внутренних дел РК предлагает внести в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане. Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА».

    «В случае, если услугополучатель (государственной услуги «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК» – прим. ред.) не является собственником жилья, предоставляемого иммигранту для его временного проживания, то физическое присутствие владельца предоставляемой недвижимости или его нотариально заверенное согласие на проживание иммигранта, обязательно», - говорится в проекте документа.

    Новшество предлагается ввести в целях исключения фактов мошенничества со стороны лиц, оказывающих посреднические услуги.

    Ранее сообщалось, что в предлагаемой редакции правил появились такие понятия, как «жертва торговли людьми» и «лицо, ищущее убежище». Им предлагается оформлять разрешения на временное проживание в РК на 6 месяцев с возможностью продления, но не более 3 месяцев.

    Проект документа находится на публичном обсуждении, которое продлится до 22 ноября текущего года.


    Теги:
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