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Соглашения с вузами о льготах военнослужащим-срочникам начинают действовать с 2023 года

2 Января 2023, 19:02
Соглашения с вузами о льготах военнослужащим-срочникам начинают действовать с 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соглашения с вузами о предоставлении образовательных льгот военнослужащим срочной службы начинают действовать с 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Так, в учебном центре войск связи в Алматинской области побывали представители университета Narxoz, которые рассказали военнослужащим об условиях поступления в вуз после прохождения воинской службы.

Такие встречи свидетельствуют о том, что и Министерство обороны, и вузы приступили к реализации совместного проекта, направленного на повышение привлекательности воинской службы.

Документ подписали министр обороны и ректоры более 40 вузов. По нему военнослужащим, отслужившим положенный срок и отличившимся во время службы в армии, высшие учебные заведения предоставляют возможность бесплатного обучения.

Необходимо отметить, что подобные встречи в воинской части уже провели представители Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Также запланирована встреча со специалистами Казахского национального аграрного университета.


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