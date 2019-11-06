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Соглашения о сотрудничестве подписали организации Казахстана и России

6 Ноября 2019 23:23
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Соглашения о сотрудничестве подписали организации Казахстана и России

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Соглашения о развитии и укреплении институтов гражданского общества регионов Казахстана и России подписали на XVI Форуме межрегионального сотрудничества в Омске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Среди подписавших соглашение о сотрудничестве член Общественного совета Костанайской области Динара Утебаева и заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Вадим Савин.

«Наша область граничит с Челябинской, Курганской и Оренбургской областями. Сложились тесные традиции. Уверена, что меморандум со Свердловской областью расширит горизонты сотрудничества между нашими государствами. Екатеринбург является огромным логистическим центром. Для нас, гражданского общества, это важно. Думаю, что партнерство поможет нам во многих вопросах», - сказала Д.Утебаева.

Соглашение подписали североказахстанская компания «Казмясопродукт» и ООО «Торговый дом «Евразия». Стороны договариваются о поставке продукции в торговую сеть города Барнаула.

«Мы готовы к любым объемам. Ежемесячно наша компания выпускает 100 тонн готовой продукции 140 наименований. Мясо используем только произведенное в Северо-Казахстанской области. Мы хотим со своей продукцией зайти на российский рынок и сотрудничать на равных. Сейчас, конечно, существуют барьеры, конкуренция. Но, я думаю, все вопросы на уровне Правительства решаются», - сказал руководитель ТОО «Казмясопродукт» Серик Ильясов.

Всего было подписано 12 документов в различных отраслях.

Напомним, 6-7 ноября 2019 года в Омске проходит XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

В первый день открылась выставка «Высокие технологии: возможности регионов Казахстана и России», прошли панельные сессии, заседание Российско-Казахстанского делового совета.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Россия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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