Соглашения на 40 млн долларов заключены в первый день Форума межрегионального сотрудничества

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о предварительных итогах проведения XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Б. Султанов сообщил, что уже сейчас заключены соглашения на общую сумму 40 млн долларов, или более 15 млрд тенге.

«Постоянно идут переговоры. Мы надеемся, что благодаря таким бизнес-форумам, прямым контактам у наших предпринимателей будут появляться дополнительные возможности. Мы приглашаем предпринимателей создавать кооперационные связи. Тем более что открывается рынок Китая, активно развивается Центральная Азия», - считает Б. Султанов.

Министр торговли добавил, что обсуждаются и решаются имеющиеся проблемы. В частности, устранение барьеров. Об этой проблеме говорили стороны и на панельных сессиях, и на заседании Казахстанско-российского делового совета.

По словам Б. Султанова, проблемы в основном носят технический характер. В частности, казахстанская скоропортящаяся продукция, проходя через границу, вынуждена еще раз пройти сертификацию, лабораторные исследования.

«На уровне законодательства мы исключили любые нормы, которые могли бы создавать проблемы или барьеры для продвижения казахстанских товаров, но на практике они все равно существуют. Прохождение через границу – все еще сохраняется требование российских властей по санитарному, фитосанитарному контролю. Мы недавно этот вопрос поднимали на площадке - и двусторонней, и ЕАЭС. Получили соответствующее решение Евразийской экономической комиссии, что необходимо исключать такие проблемы», - сказал Б. Султанов.

Он добавил, что за 16 лет проведения форумов межрегионального сотрудничества товарооборот между Казахстаном и Россией вырос в 3,5 раза.

«Основная экспортная наша позиция – сырьевые товары. Перед нами стоит задача - увеличить долю обрабатываемой продукции. Для этого такие форумы важны», - отметил Б. Султанов.

Первый Форум межрегионального сотрудничества РК и РФ прошел в апреле 2003 года в Омске. С 2005 года он проводится ежегодно. Главы государств встречались в Челябинске, Уральске, Новосибирске, Актюбинске, Оренбурге, Усть-Каменогорске, Астрахани, Павлодаре, Екатеринбурге, Атырау, Сочи, Нур-Султане, Челябинске, Петропавловске. Всего за 15 проведенных форумов подписано более 175 соглашений и договоров.

Напомним, вчера в Омске стартовал XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.