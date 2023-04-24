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Соглашения на 230 млн евро подписаны по итогам казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Апреля 2023, 16:07
Соглашения на 230 млн евро подписаны по итогам казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Соглашения с чешской компанией Skoda Transportation, экспортно-страховым агентством EGAP, Чешским экспортным банком, меморандум с компанией Transco и другие документы на сумму 230 млн евро подписаны по итогам казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В мероприятии приняли участие главы правительств двух стран Алихан Смаилов и Петр Фиала, представители государственного сектора, национальных компаний и деловых кругов. В рамках бизнес-форума состоялась пленарная сессия и прошли двусторонние встречи в формате B2B.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время на территории республики действуют порядка 200 совместных казахстанско-чешских предприятий.

«Растущий интерес чешского бизнеса к запуску совместных проектов в Казахстане является свидетельством того, что в нашей стране уделяется большое внимание улучшению инвестиционного климата. Мы имеем все необходимые предпосылки для реализации прорывных инвестиционных проектов», — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что Казахстан остается лидером по привлечению инвестиций в Центральной Азии. Так, за годы независимости республике удалось привлечь более $410 млрд прямых иностранных инвестиций.

«Наша стратегическая задача – до 2029 года привлечь еще $150 млрд. Для инвесторов в нашей стране предусмотрены различные меры господдержки – преференции в виде налоговых льгот, освобождения от таможенных пошлин и так далее. Отдельно существуют специальные экономические и промышленные зоны для приоритетных секторов экономики. Их участники получают всю необходимую инфраструктуру и пакет льгот», — подчеркнул Премьер-Министр.

Глава Правительства отдельно отметил деятельность Международного финансового центра «Астана», который стал важной платформой для привлечения инвестиций, обладая полным набором соответствующих финансовых инструментов и услуг. Свидетельством успешной работы центра является то, что в нем уже зарегистрировались более 1800 компаний из 73 стран.

В завершение своего выступления Алихан Смаилов отметил, что проходящий в Астане бизнес-форум – действенный практический шаг в углублении торгово-экономического взаимодействия Казахстана и Чехии.

«В рамках нашего форума подписывается ряд документов на сумму 230 млн евро, на основе которых планируется реализация различных совместных проектов. Мы готовы и намерены в дальнейшем углублять наше инвестиционное сотрудничество с чешскими партнерами», — заключил Премьер-Министр.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Чехия  
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