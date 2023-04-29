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Соглашения на $11 млрд подписаны на Ташкентском инвестфоруме

Автор:  
Мадибек Джанибеков
29 Апреля 2023, 22:20
Соглашения на $11 млрд подписаны на Ташкентском инвестфоруме miit.uz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана завершил работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум, по итогам которого подписаны контракты и соглашения на общую сумму в $11 млрд, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

27-28 апреля Узбекистан стал точкой притяжения ведущих инвесторов, объединив более 2,5 тысяч руководителей крупных компаний и холдингов, финансистов и экономических экспертов из 70 стран.

В рамках панельных сессий и мероприятий форума раскрыты инвестиционные и экономические возможности различных отраслей и регионов страны, рассмотрены результаты социально-экономических реформ Узбекистана.

«Если на полях первого форума было подписано 105 документов на общую сумму 7,8 млрд долларов, то в этом году в ходе ТМИФ-2023 подписано 164 соглашения и контракта, общая сумма которых достигла 11 млрд долларов», - сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

В ведомстве добавили, что в целях своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей разработана «Дорожная карта», в которой закреплены исполнители и сроки претворения каждого проекта в жизнь.


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