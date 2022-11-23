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Соглашения Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном по ликвидации ЧС одобрил Мажилис

23 Ноября 2022, 15:43
Соглашения Казахстана с Узбекистаном и Туркменистаном по ликвидации ЧС одобрил Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроекты по ратификации двух соглашений Казахстана в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документы ранее были подписаны с правительствами Узбекистана и Туркменистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как разъяснил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков, соглашения позволят сторонам сотрудничать. В том числе при подготовке населения к действиям при угрозе и возникновении ЧС, обмене информацией о предупреждении, возникновении и ликвидации ЧС, предоставлении помощи при ликвидации ЧС на территории сторон. Также документы предусматривают упрощенное пересечение государственных границ аварийно-спасательными формированиями и ввоз сил и средств в случае возникновения ЧС на территории сторон.

«Принимая во внимание важность возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, которые не могут быть ликвидированы силами и средствами одной из сторон, реализация данного соглашения будет способствовать организации совместных скоординированных действий, в случае возникновения ЧС на территории другой стороны», - пояснил он во время пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.


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