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Соглашения ЕАЭС по зоне свободной торговли рассмотрят мажилисмены

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
9 Сентября 2022, 14:48
Соглашения ЕАЭС по зоне свободной торговли рассмотрят мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов. Это Соглашение об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Протокол к Временному соглашению по образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. В этом же ряду Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста.

На Бюро рассмотрен также вопрос о Плане основных мероприятий Мажилиса на третью парламентскую сессию.


Мажилис   Ерлан Кошанов  
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