Соглашения ЕАЭС по зоне свободной торговли рассмотрят мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Палате предлагается обсудить пакет ратификационных законопроектов. Это Соглашение об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Протокол к Временному соглашению по образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. В этом же ряду Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста.

На Бюро рассмотрен также вопрос о Плане основных мероприятий Мажилиса на третью парламентскую сессию.