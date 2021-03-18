Соглашение стран СНГ о борьбе с хищениями автотранспорта ратифицировал Сенат РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года» приняли в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, министр внутренних дел РК Ерлан Туругмбаев отметил, что протокол был подписан главами МВД 6 стран (России, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы).

Основная цель протокола: защита прав владельцев похищенного автотранспорта; определение механизма оперативного решения вопросов о его возврате законным владельцам.

«В целом, за период действия Соглашения с 2005 года в странах СНГ установлено свыше 223 похищенных в Казахстане автомашин, из них только 30% возвращены в страну. В документ внесены новые нормы. Теперь протоколом устанавливаются конкретные сроки исполнения запросов до 1 месяца, которые ранее не были предусмотрены соглашением», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе пленарного заседания Сената.

Согласно документу предусматривается обмен сведениями об автотранспортных средствах: снятых с учета; зарегистрированных в таможенных органах; получивших повреждения в результате ДТП, пожаров и стихийных бедствий;

Также устанавливаются сроки – 1 год, по истечении которого невостребованное автотранспортное средство обращается в доход государства на территории которого оно обнаружено.

«Данный законопроект в апреле 2020 года рассматривался в Парламенте и было установлено его несоответствие требованиям «Венской Конвенции о праве международных договоров», то есть оговорка должна быть прописана непосредственно в тексте проекта Закона», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Законопроект одобрили депутаты Сената.