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Соглашение о зоне свободной торговли с Сербией улучшит экспортные возможности ЕАЭС – Аскар Мамин

25 Октября 2019 21:47
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Соглашение о зоне свободной торговли с Сербией улучшит экспортные возможности ЕАЭС – Аскар Мамин

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Соглашение о зоне свободной торговли с Сербией позволит открыть новые экспортные возможности. Об этом заявил Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в Москве в ходе заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Выступая на расширенном заседании ЕМПС, А.Мамин подчеркнул важность внутреннего развития ЕАЭС, а также наращивания международного сотрудничества с другими странами.

«Соглашение о зоне свободной торговли с Сербией позволит открыть новые экспортные возможности и получить возможность бизнесменам ЕАЭС получить беспошлинной доступ на рынок Сербии», - сказал А.Мамин.

Председатель Правительства РФ Д.Медведев сообщил, что интерес внешних партнёров к ЕАЭС продолжает расти. Об этом говорит уровень взаимодействия с Китаем, Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, взаимодействие с которыми находится на стадии реализации или подписания соглашений.

«Идут переговоры с Индией, Израилем. Буквально на днях был подписан меморандум о взаимопонимании между ЕАЭС и Африканским союзом, - сказал он. - Конечно, товары стран-участниц ЕАЭС будут лучше представлены на сербской рынке по разумным ценам».

Сегодня в ходе заседания ЕМПС было подписано Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Сербия.

Заседание Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств стран ЕАЭС проходит с участием глав правительств стран ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России Никола Пашиняна, Сергея Румаса, Аскара Мамина, Мухаммедкалыя Абылгазиева и Дмитрия Медведева. Также на встрече присутствует председатель Правительства Сербии Ана Брнабич. В мероприятии также принимают участие председатель ЕЭК Тигран Саркисян и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, ЕАЭС,
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Нарымбек Исмагулов

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