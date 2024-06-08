Соглашение о военном сотрудничестве подписали министры обороны Казахстана и Азербайджана

Казахстанская делегация под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прибыла в город Баку, передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

По традиции визит начался с посещения Аллеи почетного захоронения. Министр обороны Казахстана принял участие в церемонии возложения венков к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и к мемориальному комплексу «Аллея шехидов».

В рамках официального визита генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым. В составе казахстанской делегации в переговорах принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байел.

Министры обороны Казахстана и Азербайджана обсудили текущие и перспективные направления взаимодействия. По итогам встречи стороны подписали межправительственное соглашение в сфере военного сотрудничества. В ходе встречи главы оборонных ведомств отметили актуальность планируемого в Казахстане многонационального учения «Бірлестік-2024», которое позволит отработать вопросы взаимодействия при реагировании на угрозы в регионе.

Стороны также отметили имеющийся потенциал сотрудничества в области боевой подготовки, военного образования, военно-технического сотрудничества и в других сферах, представляющих взаимный интерес.