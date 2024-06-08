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    20:38, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Соглашение о военном сотрудничестве подписали министры обороны Казахстана и Азербайджана

    В Баку состоялась встреча министров обороны Казахстана и Азербайджана
    Фото: Минобороны РК

    Казахстанская делегация под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прибыла в город Баку, передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    По традиции визит начался с посещения Аллеи почетного захоронения. Министр обороны Казахстана принял участие в церемонии возложения венков к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и к мемориальному комплексу «Аллея шехидов».

    В рамках официального визита генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром Гасановым. В составе казахстанской делегации в переговорах принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байел.

    Министры обороны Казахстана и Азербайджана обсудили текущие и перспективные направления взаимодействия. По итогам встречи стороны подписали межправительственное соглашение в сфере военного сотрудничества. В ходе встречи главы оборонных ведомств отметили актуальность планируемого в Казахстане многонационального учения «Бірлестік-2024», которое позволит отработать вопросы взаимодействия при реагировании на угрозы в регионе.

    Стороны также отметили имеющийся потенциал сотрудничества в области боевой подготовки, военного образования, военно-технического сотрудничества и в других сферах, представляющих взаимный интерес.

    Теги:
    Казахстан Соглашение Минобороны РК Азербайджан Безопасность Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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