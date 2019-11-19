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Соглашение о военном сотрудничестве между Казахстаном и Турцией обсудят в Сенате

19 Ноября 2019 12:39
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Соглашение о военном сотрудничестве между Казахстаном и Турцией обсудят в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената рассмотрели законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если говорить о разнице этого соглашения и действующего, то в основном те вопросы, которые не были предусмотрены действующим соглашением, теперь предусмотрены в новом - в области проведения совместных учений, финансирования военного сотрудничества, медицинское обеспечение, страховка военнослужащих и членов их семей, которые обучаются на территории Турецкой Республики, в том числе и турецких военнослужащих, которые планируют получать обучение в наших военных учебных заведениях», - пояснил заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.

Поэтому, как отметил вице-министр обороны, этому соглашению отводится большое внимание.

«Много очень вопросов, которые не были предусмотрены предыдущим законодательством, в частности, соглашения, которые были подписаны в 1993-1994 годах, они в основном охватывали только вопросы военного образования, но не охватывали вопросов двустороннего военного сотрудничества, поэтому здесь идет детализация», - добавил Тимур Дандыбаев.

По итогам заседания было принято решение вынести данный законопроект на рассмотрение депутатов на пленарном заседании палаты.

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Ключевые слова: Сенат, Армия, Безопасность, Турция,
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Автор:

Серик Сабеков

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