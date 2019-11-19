Соглашение о военном сотрудничестве между Казахстаном и Турцией обсудят в Сенате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената рассмотрели законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если говорить о разнице этого соглашения и действующего, то в основном те вопросы, которые не были предусмотрены действующим соглашением, теперь предусмотрены в новом - в области проведения совместных учений, финансирования военного сотрудничества, медицинское обеспечение, страховка военнослужащих и членов их семей, которые обучаются на территории Турецкой Республики, в том числе и турецких военнослужащих, которые планируют получать обучение в наших военных учебных заведениях», - пояснил заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.
Поэтому, как отметил вице-министр обороны, этому соглашению отводится большое внимание.
«Много очень вопросов, которые не были предусмотрены предыдущим законодательством, в частности, соглашения, которые были подписаны в 1993-1994 годах, они в основном охватывали только вопросы военного образования, но не охватывали вопросов двустороннего военного сотрудничества, поэтому здесь идет детализация», - добавил Тимур Дандыбаев.
По итогам заседания было принято решение вынести данный законопроект на рассмотрение депутатов на пленарном заседании палаты.
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