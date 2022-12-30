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Соглашение о транзите российской нефти в Китай через Казахстан продлили на 10 лет

30 Декабря 2022, 22:58
Соглашение о транзите российской нефти в Китай через Казахстан продлили на 10 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РФ одобрило продление с Казахстаном долгосрочного соглашения о транзите российской нефти в Китай. Документ продлен до 1 января 2034 года, передает МИА «Казинформ».

Соглашение предусматривает транспортировку российской нефти в объеме до 10 млн тонн в год в Китай через Казахстан по трубопроводу «Атасу - Алашанькоу».

Транзит нефти осуществляют российская «Роснефть» и казахстанская «КазТрансОйл».

Соглашение между Россией и Казахстаном действует с 1 января 2014 года.


Фото: intraday.my


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