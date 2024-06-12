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    10:45, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Соглашение о торговле услугами и инвестициях с Сингапуром ратифицировал Мажилис

    Казахстан и Сингапур
    Фото: АО НК КТЖ

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях», передает агентство Kazinform.

    Как отметил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, законопроект направлен на ратификацию Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях, совершенного в Астане 22 мая 2023 года.

    — Сингапур имеет опыт развития сферы услуг, о чем свидетельствуют его экономические показатели и инновационные достижения. Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром в 2023 году составил 1,8 миллиарда долларов США, из которых казахстанский экспорт достиг 94 процентов. В рамках соглашения мы расширили и улучшили участие казахстанского бизнеса на рынке услуг Сингапура. Кроме того, Соглашение учитывает наиболее благоприятные условия для реализации инвестиций, а также обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов в соответствии с международной практикой, — сказал Арман Шаккалиев.

    Целью Соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества, открытие доступа для казахстанских экспортеров услуг на рынок партнера, формирование возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создание дополнительных условий для привлечения и защиты взаимных инвестиций.

    Теги:
    Казахстан Инвестиции Соглашение Торговля Экспорт Минторговли и интеграции Депутаты Международные отношения Сингапур Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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