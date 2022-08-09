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Соглашение о сокращении потребления российского газа вступило в силу в ЕС
9 Августа 2022 21:20

Соглашение о сокращении потребления российского газа вступило в силу в ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Евросоюзе вступило в силу соглашение о сокращении потребления российского газа. Оно было принято на фоне снижения объемов поставок топлива по трубопроводу «Северный поток» и обсуждений проблемы энергетической безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европе надо готовиться к худшему сценарию. Речь шла в том числе об угрозе прекращения поставок топлива зимой.

В соответствии с договоренностями, утвержденными на прошлой неделе, страны-члены ЕС должны до 31 марта уменьшить потребление газа из России на 15% по сравнению со средними показателями последних пяти лет.

Это означает, что в ближайшие месяцы в Евросоюзе надо сэкономить в общей сложности 45 млрд кубометров голубого топлива. Почти четверть от этого объёма приходится на Германию, которая получает порядка 40% газа, импортируемого из России в ЕС.

Некоторые члены союза - Венгрия, Испания, Португалия и Греция - требовали ввести исключения для стран, которые слишком сильно зависят от российских поставок.

Ранее в рамках очередного пакета санкций Евросоюз ввел частичное эмбарго на импорт нефти из России – оно вступит в силу в декабре. В Брюсселе грозятся полностью блокировать ввоз нефтепродуктов, где содержится российское сырье.






Фото: ru.euronews.com


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