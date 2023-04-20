Соглашение о развитии поручительства в рамках ЕАЭС ратифицировал Мажилис РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли закон «О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представленное Соглашение об обеспечении подписано Главами государств-членов Евразийского экономического союза 19 апреля 2022 года в городе Москве», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Глава Минфина отметил, что соглашение об обеспечении определяет:

- особенности применения генерального обеспечения по исполнению обязанности по уплате таможенных и иных платежей в связи с перевозкой (транспортировкой) товаров при таможенном транзите;

- особенности применения поручительства в качестве способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей в связи с перевозкой (транспортировкой) товаров при таможенном транзите;

- Соглашение об обеспечении устанавливает возможность для декларантов, отвечающим условиям, определенным в Соглашении (опыт работы с генеральным обеспечением при таможенном транзите, отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей) представлять генеральное обеспечение в меньшем размере.

«Также декларанту при использовании генерального обеспечения предоставляется возможность оформления сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей на общую сумму, превышающую размер предоставленного генерального обеспечения на 20% и 30%», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, по его словам, соглашение об обеспечении направлено на развитие поручительства (один из способов обеспечения). В целом определены общие условия признания поручителей национальными гарантами и применение для них упрощений - размер обязательств поручителя по договору поручительства может превышать размер предоставленной гарантии надлежащего исполнения обязательств перед таможенными органами (в зависимости от размера финансовой гарантии, срока действия договора поручительства, опыта работы в качестве национального гаранта).

«Ратификация Соглашения даст возможность Республике развить институт «Поручительства», тем самым улучшить условия наших национальных перевозчиков при перевозке товаров. Кроме того, развитие «Поручительства» позволит финансовым институтам шире использовать свои возможности в данной отрасли, а также привлечь частные инвестиции и создать конкурентную среду на площадке ЕАЭС», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.



